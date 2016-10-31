Тихонов: «Тюмень»? Это команда нашего уровня»

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов признался, что уже разобрался в уровне команд ФНЛ, что позволяет его подопечным проводить более удачные матчи, чем в начале сезона. Так, «Енисей» на выезде смог переиграть «Тюмень» со счетом 3:2.

«Считаю, что болельщикам было интересно. А вот для тренеров этот матч — приличная нервотрепка. Думаю, красные карточки были показаны по делу. У нашего футболиста две большие царапины выше колена. Это говорит о том, что была игра прямой ногой. В Премьер-лиге за это показывают красные карточки. А потом уже наш футболист решил, что может делать все на поле, за что будет наказан. Такие моменты нельзя оставлять без внимания. Они не красят футбол. Это неуважение к своим партнерам и болельщикам.

Гол раздевалку всегда для одних помощь, а для других расстройство. Забили удачно. Это первый гол в сезоне Ланина, за которого я очень рад.

У нас команда собралась прямо перед сезоном. Поэтому начало мы провалили. Проигрывали тогда, когда не должны были это делать. Теперь для меня стал ясен уровень команд ФНЛ. Это очень тяжелый турнир, в котором почти все могут обыграть кого угодно.

«Тюмень»? Это команда нашего уровня. Играли-то сегодня одинаково», — сказал Тихонов.

Стоит отметить, что по итогам 19 туров «Енисей» занимает четвертую строчку в турнирной таблице ФНЛ.