Семина радует настроение «Локомотива» перед матчем с «Рубином»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от матча 12-го тура РФПЛ против «Рубина». Напомним, встреча состоится 31 октября и начнется в 19:30 по московскому времени.

«Радует, что у ребят хорошее настроение, и работа ладится. Этому, безусловно, способствовали победы над ЦСКА и «Крыльями Советов». Важно сохранить этот настрой. Впереди сложный матч в Казани: обе команды не могут принять такое положение в турнирной таблице и стремятся к исправлению. У нас была разная внутренняя ситуация с «Рубином», разные проблемы, но, как известно, все определяет турнирное положение. В этом смысле мы оказались на одной ступени», – сказал специалист.