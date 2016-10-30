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  • Гендиректор «Терека»: «Есть предложение матчи «Урала» и «Терека» не проводить»

Гендиректор «Терека»: «Есть предложение матчи «Урала» и «Терека» не проводить»

30 октября 2016, 17:25
5

Генеральный директор «Терека» Алхан Айдамиров предложил не проводить в чемпионате России матчи команды с екатеринбургским «Уралом». Также функционер заявил, что клуб не устроила работа комментатора матча Тимура Журавеля.

«Как «Терек» отреагирует на обвинения? Никак. Есть предложение матчи «Урала» и «Терека» не проводить. Серьезно ли я? А все что сейчас говорят, это серьезно? Говорите, букмекеры? А что мы должны сделать с букмекерами?

Что касается Журавеля, то человек с микрофоном полтора часа пытался внушить непонятно что. Мы подготовим специальное письмо телеканалу. Не хотим, чтобы он работал на наших играх», – сказал Айдамиров.

Напомним, в прошлом сезоне встреча этих же соперников, прошедшая в конце августа в Екатеринбурге (3:3), вызвала подозрения, и в СМИ появилась информация о том, что матч может носить договорной характер. В связи с данными сообщениями РФС и РФПЛ направили на встречу комиссара РФС.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Урал Ахмат
Комментарии (5)
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hjvfybcn
1477843403
Все чисты... а Тимур виноват
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Фан666
1477844279
Все подозрения беспочвенны! мутко вам докажет!
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wattman
1477863774
В сухом остатке, Урал играл так, как во дворе подростки мяч гоняют. И это команда из премьер-лиги. Выводы и варианты: 1. Урал торгует матчами 2. Урал не умеет играть в футбол и это говорит об уровне РФПЛ в целом. 3. Терек хочет в Лигу Чемпионов и такой матч может быть не последним.
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