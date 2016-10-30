Мутко поручит РФПЛ рассмотреть обстоятельства матча «Урал» – «Терек»

Вице-премьер правительства РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко поручит РФПЛ внимательно рассмотреть обстоятельства матча чемпионата страны между «Уралом» и «Тереком». В перерыве при равном счете (1:1) некоторые букмекерские компании отдавали победу «Тереку», при этом выставляя очень маленький коэффициент. Напомним, встреча закончилась победой грозненцев со счетом 4:1.

«Посмотрим этот матч со всех сторон. Оба клуба ни вверх, ни вниз, они не вылетают; у них-то в чем этот интерес может быть? Это я не понимаю. Это рядовой матч, который на чистой совести клубов. Мне сложно сказать, в чем может быть интерес. Если в плане ставок, ну кто на него ставить будет? Но я попрошу лигу внимательно посмотреть, у них есть соглашение с букмекерами, они должны были информировать о ставках. Но, честно говоря, не вижу никакого смысла в таком матче.

Все также дискутировали об их прошлом матче, а в итоге матч закончился вничью. О них постоянно какие-то легенды складывают», – сказал президент РФС.