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  • Мутко поручит РФПЛ рассмотреть обстоятельства матча «Урал» – «Терек»

Мутко поручит РФПЛ рассмотреть обстоятельства матча «Урал» – «Терек»

30 октября 2016, 15:03
18

Вице-премьер правительства РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко поручит РФПЛ внимательно рассмотреть обстоятельства матча чемпионата страны между «Уралом» и «Тереком». В перерыве при равном счете (1:1) некоторые букмекерские компании отдавали победу «Тереку», при этом выставляя очень маленький коэффициент. Напомним, встреча закончилась победой грозненцев со счетом 4:1.

«Посмотрим этот матч со всех сторон. Оба клуба ни вверх, ни вниз, они не вылетают; у них-то в чем этот интерес может быть? Это я не понимаю. Это рядовой матч, который на чистой совести клубов. Мне сложно сказать, в чем может быть интерес. Если в плане ставок, ну кто на него ставить будет? Но я попрошу лигу внимательно посмотреть, у них есть соглашение с букмекерами, они должны были информировать о ставках. Но, честно говоря, не вижу никакого смысла в таком матче.

Все также дискутировали об их прошлом матче, а в итоге матч закончился вничью. О них постоянно какие-то легенды складывают», – сказал президент РФС.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Урал Ахмат Мутко Виталий
Комментарии (18)
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порт
1477830279
Расследовали, расследовали, да так ничего и не расследовали, скажут в конце расследования.
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Обер-КанцлерЪ
1477830698
"Это я не понимаю. " Тогда какого ты в своём кресле делаешь? Занимайся тем, что понимаешь, деятель футбольный! А лучше хватит под дурака косить, переигрываешь!
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Обер-КанцлерЪ
1477830786
"Все также дискутировали, а в итоге матч закончился вничью. О них постоянно какие-то легенды складывают», – сказал президент РФС." О чём и о ком он? По смыслу выпадает это из общего потока сознания мутка !
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alexis02lion
1477831417
Ну рассмотрят и что? По сути удаление игру сломало. Домашняя статистика Урала говорит против них. И в кубке много сил отдали. Лучше бы Мордовия - ЦСКА посмотрели. Вот этот матч и правда нарицательный у многих.
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acer2003
1477831605
Второй раз матч между этими командами вызывает подозрение ) После первого раза ушёл Гончаренко ( Что будет сейчас ???
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radga
1477832544
Полный идиотизм. Дураку понятно, что договорняк, а он не понимает. Если не понимаешь - уйди. Придет на твое место человек который понимает и решит вопрос с договорными матчами.
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BarStep
1477833897
Херня все это, в нашей истории были и поинтереснее сюжеты. Такое впечатление, что кто то специально всех уводит в сторону...
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multiscan
1477837599
Причём здесь договорняк? "Урал" - очень слабая команда, особенно в этом сезоне.
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Cant Stop
1477838506
Договорняк очевидный
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MUKHTARR
1477852504
Это интересно!!!
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