Павленко, Лебеденко и Балай выйдут на поле с первых минут матча «Урал» – «Терек»

Известны стартовые составы «Урала» и «Терека» на матч 12-го тура РФПЛ. Напомним, что встреча пройдет сегодня, 30 октября. Начало матча в 12:00 по московскому времени.

«Урал»: Арапов, Данцев, Фонтанелло, Динга, Павленко, Фидлер, Кулаков, Емельянов, Чантурия, Ставлец, Лунгу.

Запасные: Заболотный, Тимофеев, Хозин, Меркулов, Панков, Новиков, Серченков, Коробов, Подоксенов, Жуков, Конате, Бугуи.

«Терек»: Городов, Уциев, Анхель, Родолфо, Мохаммади, Кузяев, Факундо, Иванов, Роши, Лебеденко, Балай.

Запасные: Годзюр, Кен, Плиев, Торже, Митришев, Садаев, Мбенгуе, Кадыров, Мирзов, Грозав.