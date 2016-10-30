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  • Газзаев: «Николаев не поставил однозначный пенальти за игру рукой Комбарова»

Газзаев: «Николаев не поставил однозначный пенальти за игру рукой Комбарова»

30 октября 2016, 00:06
46

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев считает, что судьбу матча 12-го тура РФПЛ между «Спартаком» и ЦСКА (3:1) решила судейская ошибка.

«Николаев не поставил однозначный пенальти за игру рукой Комбарова. Судья такой квалификации не должен допускать подобных ошибок. Если он не увидел нарушения правил, то это должен был сделать боковой рефери. Если не увидел боковой, должен был зафиксировать судья за воротами. На мой взгляд, данная судейская ошибка стала роковой в дерби», – сказал Газзаев в эфире «Матч ТВ».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Ювентус Комбаров Дмитрий Газзаев Валерий Николаев Алексей
Комментарии (46)
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Тraumtanzеr
1477776178
А давайте посмотрим на Вернблума и не будет включать свои двойные стандарты?
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ivanthebest
1477776274
Если уж придираться, то у Понтуса было 3 адских локтя в лицо игрокам Спартака, один из них в зоне... За такие дела он наиграл как минимум на красную, но не получил даже жёлтой, так что вопрос закрыт, в обе стороны были ошибки...
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4e4eH
1477777516
Дело говорит! При счете 1:1, все могло бы сложиться по другому!!!
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Мясной Упырь
1477779050
судья не свистел в обе стороны, давал боротся и старался меньше вмешиватся, за это ему спасибо , а как болела Спартака скажу так ,пеналь стопудовый Комбарова, но он ни чего бы не изменил..... такчто пусть конявые не ноют по этому поводу
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Snerg
1477783537
бомобардир при это не забудь перепечатать!газзаев так же сказал что победа закономерна спартака! а не выдергивать фразы из контекста! бомбардир с каждым днем всё хуже ,даже больше хуже чем некоторые тут дебилы
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+50/-50
1477789916
Слуцкий - трус.
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Dammit
1477791864
Я очень сильно желал поражения Спартаку, но стараясь быть объективным - этот пенальти ничего бы не поменял. На протяжении всех девяноста минут, Спартак был сильнее, почти на каждом участке поля, так что - неважно. Спартак выиграл,ЦСКА проиграл и это объективно и честно.
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Dimonadze
1477801586
Вы сами посудите: если бы руки там не было, то мяч бы в ворота залетел? Или к своему игроку прилетел? Нет! А значит ставить пенальти несправедливо
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Jack24
1477809547
Газзаев пёс
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gera123
1477812346
и кстати нигде не поднята тема вернблума. этому кренделю надо руки отрубить вместе с головой.
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