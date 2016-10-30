Газзаев: «Николаев не поставил однозначный пенальти за игру рукой Комбарова»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев считает, что судьбу матча 12-го тура РФПЛ между «Спартаком» и ЦСКА (3:1) решила судейская ошибка.

«Николаев не поставил однозначный пенальти за игру рукой Комбарова. Судья такой квалификации не должен допускать подобных ошибок. Если он не увидел нарушения правил, то это должен был сделать боковой рефери. Если не увидел боковой, должен был зафиксировать судья за воротами. На мой взгляд, данная судейская ошибка стала роковой в дерби», – сказал Газзаев в эфире «Матч ТВ».