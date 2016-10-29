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  • Каррера заявил, что из-за нехватки времени не успевает учить русский язык

Каррера заявил, что из-за нехватки времени не успевает учить русский язык

29 октября 2016, 21:59
7

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что немного знает русский язык, однако из-за нехватки времени не может плотно заниматься его изучением. Напомним, ранее экс-наставник красно-белых Олег Романцев отказался общаться с итальянцем пока тот не выучит русский язык.

– Как у вас обстоят дела с русским языком?

– Что-то могу сказать, но очень мало. Я очень сильно отдаюсь «Спартаку», и у меня остается мало времени на изучение русского языка. Но, конечно, мне бы очень хотелось разговаривать с игроками напрямую.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (7)
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alll-1
1477767937
Все впереди.
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oyabun
1477768444
Ждем Массимо с нетерпением твои комментарии на русском
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cska-62
1477769381
Да не проблема это! Задержится в России - выучит! И играющую стабильно команду сделает. И так уже за два месяца успехи в игровом плане колоссальные. И даже окончательное место на пьедестале почёта не так важно. "Спартак" за десять лет впервые сбалансировано во всех линиях и с желанием заиграл в футбол, а не представляет из себя "весёлую команду", как прежде...
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bset
1477769595
Если станет чемпионом (а все идет к этому), тогда он в России надолго. Так что выучит еще
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Filllllll
1477773450
Да пусть хоть по китайски говорит, хоть жестами. Главное результат. Вот не помню, Якин по русски говорил? Вне зависимости от ответа, возникает вопрос: а какая разница. Захочет выучит. И итальянцы так смешно по-русски говорят, может и не стоит даже, только чтоб понимать наших и хватит!
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