Каррера заявил, что из-за нехватки времени не успевает учить русский язык

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что немного знает русский язык, однако из-за нехватки времени не может плотно заниматься его изучением. Напомним, ранее экс-наставник красно-белых Олег Романцев отказался общаться с итальянцем пока тот не выучит русский язык.

– Как у вас обстоят дела с русским языком?

– Что-то могу сказать, но очень мало. Я очень сильно отдаюсь «Спартаку», и у меня остается мало времени на изучение русского языка. Но, конечно, мне бы очень хотелось разговаривать с игроками напрямую.