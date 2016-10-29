Широков: «У ЦСКА не хватает агрессии впереди – матч со «Спартаком» это наглядно показал»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков оценил игру «Спартака» и ЦСКА в матче 12-го тура РФПЛ. Напомним, красно-белые одержали победу со счетом 3:1.

«Спартак» победил по делу. Москвичи играли агрессивно и заслуженно победили. «Спартак» поставил такую игру, которую ЦСКА не смог переломить. У армейцев не хватает агрессии впереди – матч это наглядно продемонстрировал. Надеюсь, с возвращением Еременко и Дзагоева ситуация изменится», – сказал Широков в эфире телеканала «Матч ТВ».