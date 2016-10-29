Покеттино: «Я разочарован»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино поделился впечатлениями после матча десятого тура АПЛ против «Лестера» (1:1).

«Я разочарован. Мы создавали моменты. Мы доминировали. Но я разочарован тем, как мы пропустили гол. Тяжело терять два очка.

Я разочарован, потому что при пропущенном голе нам немного не повезло. Игрой я доволен. Мы все еще сильны и не проигрывали в чемпионате – это важно. Это правда, что нам приходится бороться, а победы даются с трудом, но команда показала, что достаточно сильна», – сказал Покеттино.