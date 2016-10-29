Покеттино: «Был очень расстроен, узнав о чемпионстве «Лестера»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино рассказал о том, как он воспринял новость о чемпионстве «Лестера» в прошлом розыгрыше АПЛ. По словам специалиста, это была очень печальная новость для него.

«Нет, я не звонил тогда Раньери. Я передал свои поздравления на пресс-конференции после матча с «Челси». Мое первое предложение заключалось в том, чтобы поздравить «Лестер» с чемпионством при помощи клубного телеканала. Не буду лицемерить — я действительно не был счастлив, узнав о чемпионстве «Лестера». Не хочу никого обманывать, я не лицемер. Я поздравляю Раньери, всех поклонников «Лестера», членов тренерского штаба и игроков, но я не был счастлив», – сказал он.