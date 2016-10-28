Райола: «Контракт, предложенный «МЮ» Погба, не подписали бы даже мои чихуахуа»

Агент полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба Мино Райола рассказал о переходе игрока в туринский клуб в 2012 году. Напомним, тогда Погба оказался в «Ювентусе» на правах свободного агента, не продлив контракт с «МЮ».

«Когда я вошел к сэру Алексу Фергюсону, он сказал: «Я не буду разговаривать об игроке, если он сам не будет присутствовать». Тогда позвали Погба, и Фергюсон спросил: «Ты не хочешь подписывать контракт, Поль?». Тот ответил: «На таких условиях – определенно нет». Погба был заметно зол, так что я объяснил Фергюсону, что такой договор не подписали бы даже мои чихуахуа и что Полю нужно больше денег.

«Ювентус» хотел заполучить его за любые деньги, но я сперва скептически относился к этому переходу, ведь туринцы не дают много времени молодым игрокам. Я сказал Погба: «Возможно, это плохой переход для тебя». Но он был уверен, и тогда я спросил: «Почему ты так хочешь туда?». Он ответил: «Потому что я всегда выбираю самый трудный путь», – сказал Райола.