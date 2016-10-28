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  • Райола: «Контракт, предложенный «МЮ» Погба, не подписали бы даже мои чихуахуа»

Райола: «Контракт, предложенный «МЮ» Погба, не подписали бы даже мои чихуахуа»

28 октября 2016, 20:11
14

Агент полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба Мино Райола рассказал о переходе игрока в туринский клуб в 2012 году. Напомним, тогда Погба оказался в «Ювентусе» на правах свободного агента, не продлив контракт с «МЮ».

«Когда я вошел к сэру Алексу Фергюсону, он сказал: «Я не буду разговаривать об игроке, если он сам не будет присутствовать». Тогда позвали Погба, и Фергюсон спросил: «Ты не хочешь подписывать контракт, Поль?». Тот ответил: «На таких условиях – определенно нет». Погба был заметно зол, так что я объяснил Фергюсону, что такой договор не подписали бы даже мои чихуахуа и что Полю нужно больше денег.

«Ювентус» хотел заполучить его за любые деньги, но я сперва скептически относился к этому переходу, ведь туринцы не дают много времени молодым игрокам. Я сказал Погба: «Возможно, это плохой переход для тебя». Но он был уверен, и тогда я спросил: «Почему ты так хочешь туда?». Он ответил: «Потому что я всегда выбираю самый трудный путь», – сказал Райола.

Источник: Calciomercato
Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Манчестер Юнайтед Ювентус Погба Поль Райола Мино
Комментарии (14)
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Artemka69
1477675349
Запарил уже этот Погба!)))
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mixerson_kb
1477677828
Погба мертвый в мю!!!
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Ден61
1477678092
Ни о чем.
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Asbjorn
1477678952
Райола тот ещё балабол
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Juve1897
1477680039
Поля всегда будут рады видеть в Турине!
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blackeyedcat
1477682957
Короче, это Райола подначил Погба, чтобы тот ушел из МЮ. Ферги железный мужик, и сопли он развозить не привык. Если его не устраивал игрок, он от него спокойно избавлялся. Райола это знал.
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KARAT777
1477688905
очень разрекламированный футболист среднего уровня и стоит в 10-20 раз меньше денег за которые его купили
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Chesn0k
1477689384
какой трудный путь, ты в фнл поиграй)
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exreporter
1477692231
какие-то противоречия в этом очевидном пиаре (так как тут пафос от третьего лица, то это пиар). "Полю нужно больше денег", поэтому он идет от небольших в МЮ к большим в Юве, выбирая "самый трудный путь". Я не вижу логики.
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Duken
1477904800
Погба игрок ниочем
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