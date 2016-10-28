Райола: «Правами на Погба владел не только «Ювентус»

Агент полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба Мино Райола раскрыл некоторые детали трансфера игрока из «Ювентуса».

«Я не могу говорить о контракте, но в таких сделках, как с Погба, зарабатывают не только клубы. «Ювентус» не платил мне. Мне нужно подумать, как сформулировать это, чтобы «Ювентус» не смог преследовать меня по закону… Ммм, как бы сказать? Да, в этой сделке «Ювентус» не был единственным, кто владел правами на игрока.

Подобная практика была легальной, когда он переходил в «Ювентус» – это запретили уже потом. Обычно я не владел частью прав на футболиста, только иногда», – сказал Райола.

Добавим, что ФИФА запретила третьим сторонам владеть экономическими правами на футболистов в 2015 году.