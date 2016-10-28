Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Романцев: «От результата матча «Спартак» – ЦСКА зависит итог чемпионата»

Романцев: «От результата матча «Спартак» – ЦСКА зависит итог чемпионата»

28 октября 2016, 18:39
14

Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев отметил важность предстоящего матча 12-го тура российской Премьер-лиги между «Спартаком» и ЦСКА. Напомним, встреча состоится завтра на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 18:00 по московскому времени.

«Встреча между «Спартаком» и ЦСКА всегда носила принципиальный характер. Впервые я столкнулся с армейцами как тренер в первой лиге, работая во Владикавказе. Уступили мы по игре, хотя могли свести матч в ничью. В то время я хорошо запомнил ЦСКА и очень хотел отомстить.

Это не только принципиальная игра, но и определяющая. От результата матча зависит итог чемпионата.

Во времена, когда я работал со «Спартаком», в плане настроя проблем не было. Я говорил своим футболистам всего одну фразу: «Сегодня игра с ЦСКА». Думаю, что и тренеры армейцев делали то же самое. Почти все матчи противостояния с ЦСКА отложились в памяти, но выделить какой-то один не могу. Когда-то мы выигрывали, когда-то они. Но мы, конечно, делали это чаще», – сказал Романцев.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Романцев Олег
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Taps
1477669349
У этой московской гопоты мания величия. Думают, что всех деньгами задавят. Хрен им.
Ответить
APchelov
1477669550
Это намёк на то, что кто победит, тот и станет чемпионом??? Прям, лига чемпионов! Финал ))) Словно других команд нет. Мечтатель )))
Ответить
Опорник84
1477670075
Игра конечно важная, но я не думаю что определяющая! Что-бы стать чемпионом нужно выигрывать все матчи! Но матчи Спартак-ЦСКА это конечно классика!
Ответить
VVM1964
1477670466
3 ОЧКА - НЕ БОЛЕЕ , НУ И КОНЕЧНО - ПОБЕДА В ПРИНЦИПИАЛЬНОМ МАТЧЕ .
Ответить
alp
1477672811
с рейнголдом чтоли бухает?
Ответить
GM
1477675573
Большой дядька, а такие глупости говорит: "От результата матча зависит итог чемпионата." Итог чемпионата будет зависеть от того, сколько очков будет получено в играх с аутсайдерами. Если играть как вчера бомжики с Анжи, то о медалях можно забыть легко и непринужденно, чего бы там в дерби не было.
Ответить
ivanthebest
1477675857
Ну здесь я не согласен. Ещё впереди будут 18 туров и победа в дерби медалек на шее не добавит никому. Но, то что это важнейший матч и то что нужно насунуть коняшкам с наскока за щёку, этого никто не отменял)
Ответить
ilichkadr
1477675899
Пришел дадька с рыбалки и отмочил.......теперь надо обсудить сию бредятину............
Ответить
Serjoga
1477677350
Не слишком ли рано подводить итоги чемпионата после одного матча? Может дальше не стоит чемпионат проводить?
Ответить
Kollljan
1477678748
Ничего от этой игры не зависит. До конца чемпионата еще очень много матчей.
Ответить
Главные новости
Новый трофей Сафонова, «Зенит» заставлял игрока перейти в «Оренбург», Батраков попросил об уходе из «Локо» и другие новости
01:43
Бубнов разнес Семака: «Грош тебе цена как тренеру»
01:10
4
Статистика Сафонова в матче за Суперкубок УЕФА
01:03
Только два тренера опережают Луиса Энрике по выигранным евротрофеям
00:53
1
В «Зените» раскрыли, по каким игрокам сборной России делали предложения этим летом
00:42
1
Сафонов прокомментировал победу в Суперкубке УЕФА
00:26
1
Воспитанник «Краснодара» недоволен своим положением в «Зените»
00:21
5
Суперкубок УЕФА. «ПСЖ» победил «Астон Виллу» (2:1), Сафонов выиграл 9-й трофей
Вчера, 23:55
3
Зырянов сделал заявление о будущем Барриоса в «Зените»
Вчера, 23:31
Сафонов пропустил самый молодой гол в истории Суперкубка УЕФА
Вчера, 23:06
2
Все новости
Все новости
Воспитанник «Краснодара» недоволен своим положением в «Зените»
00:21
5
Агкацев назвал игрока, заменившего Сперцяна в «Краснодаре»
Вчера, 23:44
1
Зырянов сделал заявление о будущем Барриоса в «Зените»
Вчера, 23:31
Раскрыта сумма трансфера Дркушича из «Зенита» в ПАОК
Вчера, 22:54
Бубнов высказался о трансферах ЦСКА
Вчера, 22:40
2
Стало известно, кого «Зенит» предлагал «Монако» в обмен на Головина
Вчера, 22:24
2
Мостовой привел три аргумента в пользу перехода Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 21:37
1
«Зенит» обсуждал обмен игроками с участием Головина
Вчера, 21:25
ЦСКА сделал конкретное предложение по уругвайскому защитнику
Вчера, 20:44
5
«Зенит» заставлял Горшкова перейти в «Оренбург»: подробности
Вчера, 20:33
10
Глава «Зенита» отреагировал на новость о проблемах с Глушенковым
Вчера, 19:59
1
Радимов сказал, чем остался недоволен в матче «Спартак» – «Краснодар»
Вчера, 19:48
2
Агкацев – Геничу: «Больше не пиши так»
Вчера, 19:41
1
Московский клуб предложил 8 миллионов за форварда «Црвены Звезды»
Вчера, 19:30
1
Бубнов вынес жесткий вердикт капитану «Спартака»
Вчера, 18:58
14
Нино честно ответил на вопрос о продлении контракта с «Зенитом»
Вчера, 18:45
Радимов сравнил игрока «Спартака» с Месси
Вчера, 18:39
4
Агкацев высказался о трансферных слухах про его уход из «Краснодара»
Вчера, 18:33
Акинфеев определил самый запоминающийся момент в карьере
Вчера, 18:28
5
Семак прояснил будущее Барриоса в «Зените»
Вчера, 18:22
4
Газзаев оценил кризис «Локомотива»
Вчера, 18:13
В ПАОКе подтвердили аренду игрока «Зенита»
Вчера, 18:09
Гендиректор ЦСКА Бабаев ответил, может ли Кисляк уйти в другой клуб РПЛ
Вчера, 17:57
В клубе Бердыева отреагировали на слухи об уходе тренера в «Локомотив»
Вчера, 17:50
Семак назвал единственного футболиста, на которого не рассчитывают в «Зените»
Вчера, 17:38
1
Мостовой верит в новичка «Спартака»: «Забьет больше 10 голов за сезон»
Вчера, 17:32
3
Бубнов – об игроке «Зенита»: «Галицкий в нем вообще души не чает»
Вчера, 17:28
1
Семак объяснил, почему Мостовой мало играет за «Зенит»
Вчера, 17:17
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+