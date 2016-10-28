Романцев: «От результата матча «Спартак» – ЦСКА зависит итог чемпионата»

Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев отметил важность предстоящего матча 12-го тура российской Премьер-лиги между «Спартаком» и ЦСКА. Напомним, встреча состоится завтра на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 18:00 по московскому времени.

«Встреча между «Спартаком» и ЦСКА всегда носила принципиальный характер. Впервые я столкнулся с армейцами как тренер в первой лиге, работая во Владикавказе. Уступили мы по игре, хотя могли свести матч в ничью. В то время я хорошо запомнил ЦСКА и очень хотел отомстить.

Это не только принципиальная игра, но и определяющая. От результата матча зависит итог чемпионата.

Во времена, когда я работал со «Спартаком», в плане настроя проблем не было. Я говорил своим футболистам всего одну фразу: «Сегодня игра с ЦСКА». Думаю, что и тренеры армейцев делали то же самое. Почти все матчи противостояния с ЦСКА отложились в памяти, но выделить какой-то один не могу. Когда-то мы выигрывали, когда-то они. Но мы, конечно, делали это чаще», – сказал Романцев.