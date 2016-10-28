Промес: «Спартак» мечтает стать чемпионом в этом сезоне»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес выразил надежду, что в этом сезоне его команде удастся стать чемпионом РФПЛ, а также рассказал о работе под руководством главного тренера красно-белых Массимо Карреры.

— В прошлом году вы сказали, что после десяти матчей, которые проведет «Спартак», назовете, на какой позиции красно-белые финишируют в чемпионате. В этом сезоне уже прошло десять встреч...

— Думаю, всем известно, чего мы хотим. Мечтаем быть чемпионами в этом сезоне. И сейчас идем на первом месте. Но… Понимаете, еще по-прежнему много матчей впереди. И никогда не знаешь, что может случиться. Посмотрите, «Зенит» и ЦСКА очень близки к нам. Поэтому важно набирать очки. Мы надеемся, что удержим первую строчку таблицы. Если сможем остаться лидерами в конце сезона — это будет фантастически! Массимо Каррера — хороший тренер, который серьезно готовит нас к играм и здорово мотивирует. Однако нам предстоит много работы. Уверен в том, что завершим сезон в тройке призеров.

— Вы с Каррерой уже сработались?

— Каррера — по духу победитель. Кажется, мы мыслим похоже. Не нужно забывать, в какие времена он взял команду. Когда Аленичев ушел, Массимо провел большую работу с нами, чтобы мы не расклеились, а стали побеждать. Это трудно. Но он сейчас здесь, с нами, и мы идем на первом месте. Что ж, могу только сделать Каррере комплимент.