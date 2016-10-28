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Промес: «Спартак» мечтает стать чемпионом в этом сезоне»

28 октября 2016, 12:50
17

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес выразил надежду, что в этом сезоне его команде удастся стать чемпионом РФПЛ, а также рассказал о работе под руководством главного тренера красно-белых Массимо Карреры.

— В прошлом году вы сказали, что после десяти матчей, которые проведет «Спартак», назовете, на какой позиции красно-белые финишируют в чемпионате. В этом сезоне уже прошло десять встреч...

— Думаю, всем известно, чего мы хотим. Мечтаем быть чемпионами в этом сезоне. И сейчас идем на первом месте. Но… Понимаете, еще по-прежнему много матчей впереди. И никогда не знаешь, что может случиться. Посмотрите, «Зенит» и ЦСКА очень близки к нам. Поэтому важно набирать очки. Мы надеемся, что удержим первую строчку таблицы. Если сможем остаться лидерами в конце сезона — это будет фантастически! Массимо Каррера — хороший тренер, который серьезно готовит нас к играм и здорово мотивирует. Однако нам предстоит много работы. Уверен в том, что завершим сезон в тройке призеров.

— Вы с Каррерой уже сработались?

— Каррера — по духу победитель. Кажется, мы мыслим похоже. Не нужно забывать, в какие времена он взял команду. Когда Аленичев ушел, Массимо провел большую работу с нами, чтобы мы не расклеились, а стали побеждать. Это трудно. Но он сейчас здесь, с нами, и мы идем на первом месте. Что ж, могу только сделать Каррере комплимент.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси Каррера Массимо
Комментарии (17)
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Nerlinger
1477648892
Перебьетесь
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4agaaa
1477650208
Бейте коней и финишируете как миниму 2м, ещё и зенит радует щас по 4 раза за матч(привет махачкалинцам), так что все в ваших руках , удачи в завтрашнем дерби!!!
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oyabun
1477650248
Если вся команда как Каррера, как Промес будут верить в то что им по силам побеждать в каждом матче и в итоге победить в Чемпионате, то всё у них получится.
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multiscan
1477650674
Одной мечты мало! Многое покажет игра с ЦСКА, если,конечно, "коняшки" не начали "сливать" Слуцкого.
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APchelov
1477651013
Чем сильнее будет Спартак, тем весомее будет чемпионство Зенита.
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woyser
1477651442
Рановатые фанфары))) "дух" просрали, школу убили. На какой козе выигрывать собрались? Зенит и армейцы, вряд ли болото пустят на пьедестал, а ещё есть Ростов и Краснодар, у которых амбиций и целеустремлённости побольше вашей. С вами кто, только не нянчился - толку ноль. Каррера их вдохновил, его может не Массио зовут, а Мессия, что это за великое творение футбола. Сдуетесь вы ко второму кругу и будете биться за попадание в евролигу, а там желающих много.
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dyema
1477651901
Мечтают все и не только в этом сезоне, но ............. МЕЧТЫ (не) У ВСЕХ СБЫВАЮТСЯ)))
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порт
1477655572
Да уже на протяжении 15 лет эту мечту повторят пищевые изо дня в день, а воз и ныне там.
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Касабланка
1477664372
ФЛАГ ВАМ В РУКИ, только в нынешнем сезоне для этого надо не проигрывать ни матча
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Serjoga
1477665321
Кто может запретить мечтать? Никто! Мечтайте!
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