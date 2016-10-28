Карпин: «Уфа» победила «Спартак»? Это не значит, что она сильнее»

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин высказал мнение о работе наставника «Уфы» Виктора Гончаренко.

– Что вы думаете о работе Виктора Гончаренко в России?

– Чтобы оценивать, необходимо находиться внутри процесса. А извне судить можно только по результату. Если брать ту же «Уфу», то выводы делать рано. Посмотрим, последим.

– В сентябре «Уфа» победила «Спартак» в Москве.

– Ну и что? «Рубин» обыгрывал «Барселону». Это значит, что он ее сильнее? Один раз победить можно кого угодно.