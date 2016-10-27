Семин: «Важно, что «Локомотив» продолжает борьбу за Кубок России»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился впечатлениями от матча 1/8 финала Кубка России, в котором его подопечные одержали победу над «Крыльями Советов» со счетом 3:1.

«В концовке матча «Локомотив» успокоился, а соперник прибавил, когда ему уже нечего было терять. «Крылья Советов», уступая 0:3, перестроились и начали играть в четыре защитника, впереди стало больше атакующих игроков, в результате чего у нас появились проблемы. Кроме того, к тому моменту у нас уже была определенная расслабленность.

Мы не особенно ориентировались на сетку Кубка России, а думали о сегодняшней игре. Для нас важно, что мы продолжаем борьбу в турнире», – сказал Семин в эфире телеканала «Наш Футбол».