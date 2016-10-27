Калитвинцев: «Хочу посмотреть в глаза тем футболистам, которые не выполнили установку»

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев прокомментировал исход матча 1/8 финала Кубка России против «Тосно» (2:3).

«Получилась настоящая кубковая игра. Играли два лидера ФНЛ, по этой игре это были действительно лидеры. Хорошая, качественная игра одной команды в атаке, другой в обороне. После двух пропущенных мячей в раздевалке не было паники. Мы продолжали гнуть свою линию. Забили два мяча, сделали все возможное, чтобы выравнять счет, но не игру. Преимущество было на нашей стороне, но это не умаляет достоинства соперника. У нас был свой план на игру, у «Тосно» – свой. Самый эффективный из них тот, который приносит результат.

Я много раз говорил, что при стандартных положениях у нас идет персональная опека. Хочу посмотреть в глаза тем футболистам, которые не выполнили установку. Мы знаем, кто кого опекал. Посмотрим, что они скажут. Особенно отрабатывали стандарты перед этой игрой, но потеряли концентрацию в матче, и это сказалось на результате. В Кубке будем переживать теперь за «Тосно», – приводит слова Калитвинцева «Новгород.ру».