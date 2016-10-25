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Широков признался, что не перешел в «Краснодар» из-за денег

25 октября 2016, 08:59
16

Бывший хавбек сборной России Роман Широков рассказал о причинах несостоявшегося перехода в «Краснодар». По его словам, все дело было в зарплате, предложенной футболисту «быками».

– Вас весьма ценили Олег Кононов и Сергей Галицкий. Последний даже писал в Twitter: «Говорил же, Широков великий!». Вам не предлагали вернуться в «Краснодар»?

– Время течет. Может, у Галицкого кумир поменялся? Куда им меня брать? Там уже есть шесть человек в центре полузащиты и еще четыре больных. На лавке даже все места заняты.

– «Краснодар» в какой-то момент устал быть вторым в очереди?

– Может, они позиционируют себя как топ-клуб. Точнее, не может, а точно себя так позиционируют, а им отказывают. Первый раз я сразу сказал, что не буду их ждать и договариваюсь с Москвой. Второй раз только их вина, что мы не договорились. Если Сергею Николаевичу интересно, то пускай спросит у своих менеджеров, почему так произошло. Скрывать не буду, там был вопрос в деньгах. Мне предложили меньше, чем в Москве. Какой смысл мне было ехать в Краснодар, когда у меня здесь гарантированный контракт? Ни один разумный человек на это не согласился бы. К ним ведь никто на меньшие деньги не идет. Так почему я должен был? Может, это была идея Галицкого, может, позиция менеджеров – мне неизвестно. В итоге ничего не срослось. Не было ли желания позвонить Галицкому? И что я бы ему сказал?! «Тигра обижают, мяса не додают. Накиньте пару «лямов»? Так диалог не строится. У Галицкого есть менеджеры, которым он доверяет. Они отвечают за переговоры и не смогли договориться.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Краснодар Широков Роман
Комментарии (16)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Krasnodar 123
1477377865
И чем закончилось дело в Москве? Изгнан из Спартака и ЦСКА в любительский клуб! Жадность фраера сгубила! Правильно сделали что не взяли, толку с тебя...
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Aleks-voland
1477377973
"ни один разумный человек не согласился?". Мне кажется, что адекватный Homo sapiens выбрал бы играть, а не отыграть 20 игр и сидеть на скамейке смотреть футбол, а после этого уйти на пенсию в звании "капитан сборной России"...
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Garrincha58
1477378284
Широков признался как будто это был такой большой секрет и так было ясно что только деньгами их можно заманить а играть или сидеть это для них дело десятое кто хочет играть тот идет туда где дают играть а деньги дело десятое неужели Широков не скопил бабла чтобы жить безбедно просто они ну не все, а большинство хапуги
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овертайм
1477380502
лучше карьеру закончить, чем на меньшие бабки пойти - в этом вся суть широкова и не только
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BAIv
1477385527
так чтоо деньги главное, а то клуб .....
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alex1004
1477392229
Широкова как-то стало слишком много последние дни... Хороший был футболист не спорю. Но зачем на других валить свои проблемы? То Спартак с ним не хорошо поступил, то ЦСКА, да и Сборную не понятно кто и как тренировал, теперь вот выясняется что Краснодар мало денег предлагал. А может быть просто Рома дело в тебе? Может быть просто в силу естественных возрастных причин не тянешь уже на те финансовые запросы которые есть?
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yudinvitalik
1477392970
Я был лучшего о нём мнения, игрочишка!!!
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REDAT
1477400996
Зачем нашему "Краснодару" козел,который только любит капусту????А играет пусть Федя!!!!!!!!!!!?????Удачи нашему "Краснодару"!!!!!!!!!!!!!!Нам такие игрочишки ненужны!!!!!!!
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Argon
1477410928
В Кайрате тебя ждет дружбан. Хотя....! Кому ты теперь нужен?
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Каратель помойников
1477442714
помнится кто то кричал что для широкова игровая практика важней чем деньги? и где этот ...добол? гнилой ,продажный игрочишка это ширя,да ещё и капризный как девочка
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