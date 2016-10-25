Широков признался, что не перешел в «Краснодар» из-за денег

Бывший хавбек сборной России Роман Широков рассказал о причинах несостоявшегося перехода в «Краснодар». По его словам, все дело было в зарплате, предложенной футболисту «быками».

– Вас весьма ценили Олег Кононов и Сергей Галицкий. Последний даже писал в Twitter: «Говорил же, Широков великий!». Вам не предлагали вернуться в «Краснодар»?

– Время течет. Может, у Галицкого кумир поменялся? Куда им меня брать? Там уже есть шесть человек в центре полузащиты и еще четыре больных. На лавке даже все места заняты.

– «Краснодар» в какой-то момент устал быть вторым в очереди?

– Может, они позиционируют себя как топ-клуб. Точнее, не может, а точно себя так позиционируют, а им отказывают. Первый раз я сразу сказал, что не буду их ждать и договариваюсь с Москвой. Второй раз только их вина, что мы не договорились. Если Сергею Николаевичу интересно, то пускай спросит у своих менеджеров, почему так произошло. Скрывать не буду, там был вопрос в деньгах. Мне предложили меньше, чем в Москве. Какой смысл мне было ехать в Краснодар, когда у меня здесь гарантированный контракт? Ни один разумный человек на это не согласился бы. К ним ведь никто на меньшие деньги не идет. Так почему я должен был? Может, это была идея Галицкого, может, позиция менеджеров – мне неизвестно. В итоге ничего не срослось. Не было ли желания позвонить Галицкому? И что я бы ему сказал?! «Тигра обижают, мяса не додают. Накиньте пару «лямов»? Так диалог не строится. У Галицкого есть менеджеры, которым он доверяет. Они отвечают за переговоры и не смогли договориться.