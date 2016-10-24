Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Луческу считает, что победа над «Оренбургом» важнее, чем над «Спартаком»

Луческу считает, что победа над «Оренбургом» важнее, чем над «Спартаком»

24 октября 2016, 21:50
21

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу отметил важность победы над «Оренбургом» (1:0) в матче 11-го тура чемпионата России.

«Я очень доволен этими тремя очками. Они более важные, чем те три очка, которые мы взяли со «Спартаком».

Травма у Дзюбы? Нет, вроде бы, у него нет значительных проблем. Но мы сейчас играем через два дня на третий, поэтому нужно думать и о составе. Кроме того, Артем вернулся из сборной с легким недомоганием, может быть, это сказывается сейчас», – заявил Луческу в эфире телеканала «Наш футбол».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Оренбург Дзюба Артем Луческу Мирча
Комментарии (21)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
slavа0508
1477335352
Ну конечно важнее,,,,там надо было судью покупать а сдесь играли против второй газпромовской команды и судье платить не надо
Ответить
Sarbel92
1477335776
sarbel bet free в вк, не судите строго, присмотритесь и уже тогда.
Ответить
dyema
1477336368
Ну в данном случае Мирча не прав!!! Победа именно над сПАРТАКОМ , всегда! была самым важным событием сезона для Зенита!
Ответить
Par Mezan
1477337750
Нормально сыграли. Оренбург, ребята, в своей штрафной с мячиком не надо баловаться! Это Зенит-папка прощает, а рога и копыта с навозом смешают....
Ответить
selkoka
1477337864
Что-то Луческу неровно дышит к Спартаку! В прошлом туре Урал провел 2 тайм лучше, чем Спартак. В этом победа над Оренбургом важнее, чем над Спартаком)
Ответить
санек26
1477341055
да и вообще парни я болел за Д киев (мне было 5 -14 лет)дед мой повязал меня с футболом с 12 -17 играл за город Ставрополь (В ВОРОТАХ стоял)один момент был звали в УОР(училище олимпийского резерва)НЕ пошел (дурак на кентов смотрел) РЕБЯТА В НАТУРЕ НЕ ВРУ смотрю наших киперов я был бы лучше
Ответить
ivanthebest
1477341956
Румын конечно лукавит... ибо оформи их Спартак, в конце сезона он бы кричал что знает, где потеряли важнейшие 3 очка... А проще... Пизбадол!)
Ответить
Сармат Ростов
1477365460
Здесь судью не зарядили, вот и нервничал)))
Ответить
Диктор
1477373523
Ну да в трех очках со Спартаком мы были уверены,судья не даст проиграть-а тут играли сами за себя вот и результат один гол только.Гнилая вы команда.
Ответить
Диктор
1477373763
А о Луческу я был более высокого мнения -когда он тактично молчал после якобы победы на Спартаком,просто без интервью скромно так,и что прошло два тура можно сразу окрыляться-всей стране уже ясно как добились тех трех очков-лучше бы вообще молчал бы.
Ответить
Главные новости
Новый трофей Сафонова, «Зенит» заставлял игрока перейти в «Оренбург», Батраков попросил об уходе из «Локо» и другие новости
01:43
Бубнов разнес Семака: «Грош тебе цена как тренеру»
01:10
4
Статистика Сафонова в матче за Суперкубок УЕФА
01:03
Только два тренера опережают Луиса Энрике по выигранным евротрофеям
00:53
1
В «Зените» раскрыли, по каким игрокам сборной России делали предложения этим летом
00:42
1
Сафонов прокомментировал победу в Суперкубке УЕФА
00:26
1
Воспитанник «Краснодара» недоволен своим положением в «Зените»
00:21
5
Суперкубок УЕФА. «ПСЖ» победил «Астон Виллу» (2:1), Сафонов выиграл 9-й трофей
Вчера, 23:55
3
Зырянов сделал заявление о будущем Барриоса в «Зените»
Вчера, 23:31
Сафонов пропустил самый молодой гол в истории Суперкубка УЕФА
Вчера, 23:06
2
Все новости
Все новости
Воспитанник «Краснодара» недоволен своим положением в «Зените»
00:21
5
Агкацев назвал игрока, заменившего Сперцяна в «Краснодаре»
Вчера, 23:44
1
Зырянов сделал заявление о будущем Барриоса в «Зените»
Вчера, 23:31
Раскрыта сумма трансфера Дркушича из «Зенита» в ПАОК
Вчера, 22:54
Бубнов высказался о трансферах ЦСКА
Вчера, 22:40
2
Стало известно, кого «Зенит» предлагал «Монако» в обмен на Головина
Вчера, 22:24
2
Мостовой привел три аргумента в пользу перехода Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 21:37
1
«Зенит» обсуждал обмен игроками с участием Головина
Вчера, 21:25
ЦСКА сделал конкретное предложение по уругвайскому защитнику
Вчера, 20:44
5
«Зенит» заставлял Горшкова перейти в «Оренбург»: подробности
Вчера, 20:33
10
Глава «Зенита» отреагировал на новость о проблемах с Глушенковым
Вчера, 19:59
1
Радимов сказал, чем остался недоволен в матче «Спартак» – «Краснодар»
Вчера, 19:48
1
Агкацев – Геничу: «Больше не пиши так»
Вчера, 19:41
1
Московский клуб предложил 8 миллионов за форварда «Црвены Звезды»
Вчера, 19:30
1
Бубнов вынес жесткий вердикт капитану «Спартака»
Вчера, 18:58
14
Нино честно ответил на вопрос о продлении контракта с «Зенитом»
Вчера, 18:45
Радимов сравнил игрока «Спартака» с Месси
Вчера, 18:39
4
Агкацев высказался о трансферных слухах про его уход из «Краснодара»
Вчера, 18:33
Акинфеев определил самый запоминающийся момент в карьере
Вчера, 18:28
5
Семак прояснил будущее Барриоса в «Зените»
Вчера, 18:22
4
Газзаев оценил кризис «Локомотива»
Вчера, 18:13
В ПАОКе подтвердили аренду игрока «Зенита»
Вчера, 18:09
Гендиректор ЦСКА Бабаев ответил, может ли Кисляк уйти в другой клуб РПЛ
Вчера, 17:57
В клубе Бердыева отреагировали на слухи об уходе тренера в «Локомотив»
Вчера, 17:50
Семак назвал единственного футболиста, на которого не рассчитывают в «Зените»
Вчера, 17:38
1
Мостовой верит в новичка «Спартака»: «Забьет больше 10 голов за сезон»
Вчера, 17:32
3
Бубнов – об игроке «Зенита»: «Галицкий в нем вообще души не чает»
Вчера, 17:28
1
Семак объяснил, почему Мостовой мало играет за «Зенит»
Вчера, 17:17
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+