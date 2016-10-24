Луческу считает, что победа над «Оренбургом» важнее, чем над «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу отметил важность победы над «Оренбургом» (1:0) в матче 11-го тура чемпионата России.

«Я очень доволен этими тремя очками. Они более важные, чем те три очка, которые мы взяли со «Спартаком».

Травма у Дзюбы? Нет, вроде бы, у него нет значительных проблем. Но мы сейчас играем через два дня на третий, поэтому нужно думать и о составе. Кроме того, Артем вернулся из сборной с легким недомоганием, может быть, это сказывается сейчас», – заявил Луческу в эфире телеканала «Наш футбол».