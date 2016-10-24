Широков ждет предложений о продолжении карьеры игрока

Завершивший карьеру футболиста Роман Широков признался, что все еще ждет предложений от клубов. Так, президент «Урала» Григорий Иванов готов взять бывшего капитана сборной России в свою команду.

«Если что-то предложат из РФПЛ, то я готов рассмотреть. Можно и далеко. Важно, кто при этом будет тренером. Кстати, меня приглашал президент «Урала» Григорий Иванов. На конференции РФС подошел, говорит: «Давай к нам зимой». Я отшутился. Сказал, что не поеду, раз им запретили играть в манеже. Иванов сказал: «Если ты приедешь, то нам разрешат».

Если задачи, тренер будут… Хотя, конечно, тут сын, семья, надо уроки делать.

Есть ли у меня желание играть? Решать какие-то задачи – да. Поскольку таких предложений у меня не было — я закончил карьеру. Но вдруг еще появятся?» — сказал 35-летний Широков.

Напомним, Широков объявил о завершении своей карьеры в середине лета.