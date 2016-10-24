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Широков ждет предложений о продолжении карьеры игрока

24 октября 2016, 09:11
26

Завершивший карьеру футболиста Роман Широков признался, что все еще ждет предложений от клубов. Так, президент «Урала» Григорий Иванов готов взять бывшего капитана сборной России в свою команду.

«Если что-то предложат из РФПЛ, то я готов рассмотреть. Можно и далеко. Важно, кто при этом будет тренером. Кстати, меня приглашал президент «Урала» Григорий Иванов. На конференции РФС подошел, говорит: «Давай к нам зимой». Я отшутился. Сказал, что не поеду, раз им запретили играть в манеже. Иванов сказал: «Если ты приедешь, то нам разрешат».

Если задачи, тренер будут… Хотя, конечно, тут сын, семья, надо уроки делать.

Есть ли у меня желание играть? Решать какие-то задачи – да. Поскольку таких предложений у меня не было — я закончил карьеру. Но вдруг еще появятся?» — сказал 35-летний Широков.

Напомним, Широков объявил о завершении своей карьеры в середине лета.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Урал Широков Роман
Комментарии (26)
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acer2003
1477291262
Кто то понял чего он хочет ?))))
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dimsok
1477291371
Ещё захотел халявных деньжат подрубить.
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MEHROJ ЗЕНИТ
1477292309
Деньги что ли кончились
Ответить
altezzik
1477292321
Надо было в Краснодаре играть и не бегать по Спартакам.
Ответить
Garrincha58
1477294258
хитроопый хочет в Москве остаться и при этом может быть играть и бабки получать как в ЦСКА
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dimid
1477294616
трепло, то играю, то не играю - в детстве во дворе такие экземпляры были, мерзковатые персонажи.
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ГенГриг
1477294952
Уходя, уходи.
Ответить
СОКОЛ САРАТОВ
1477298262
КАЙРАТ ТЕБЯ ЖДЁТ
Ответить
stream15
1477299255
Сколько можно народ смешить?
Ответить
Каратель помойников
1477300131
езжай в кахстан к чипсоеду,на себе подобных(барашков) посмотришь
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