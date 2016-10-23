Семин: «Победа вселила «Локомотиву» уверенность, что гвозди в крышку гроба мы еще не забили»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин похвалил своих подопечных за игру, продемонстрированную в матче 11-го тура РФПЛ против ЦСКА. Напомним, железнодорожники одержали победу со счетом 1:0.

«Впечатления очень хорошие, радостные, потому что взяли три очка. Выиграли у действующего чемпиона страны, победили после долгого перерыва. Игра была целостная. Был баланс обороны и атаки, баланс статистических данных. ЦСКА всегда превосходит соперников в контроле мяча, но сегодня, мне кажется, эти показатели были равны. Это вселило нам уверенность, что гвозди в крышку гроба еще не забили. Некоторые уже забивали. «Локомотив» был фигурой только для критики, но сегодня можно и похвалить», – передает слова Семина корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.