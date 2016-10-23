Ринат Билялетдинов: «Могу ошибаться в прогнозе, но думаю, что матч «Локомотив» – ЦСКА закончится 1:1»

Известный российский специалист Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от матча 11-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и ЦСКА. По мнению наставника, матч пройдет в упорной борьбе и закончится вничью.

«Это принципиальное московское дерби. Думаю, будет битва равных. Несмотря на то, что ЦСКА имел преимущество в матче Лиги чемпионов с «Монако», «Локомотиву» есть, что предложить в ответ на атакующие действия соперника. В отсутствие Дзагоева и Еременко в нападении не хватает разнообразия. Пока у ЦСКА нет равноценной замены для них. Можно, конечно, дать шанс молодым игрокам. Но при всей перспективности, они не дотягивают до необходимого уровня. Хотя армейцы имеют козырь – сыгранность коллектива и устойчивую психологию игры. Могу ошибаться в прогнозе, но думаю, что будет ничья, 1:1», – сказал Билялетдинов.

Матч начнется в 16:30 по московскому времени.