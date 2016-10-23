Каррера: «Не люблю обсуждать работу судей. Меня больше заботит, как действует моя команда на поле»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подвел итоги матча 11-го тура РФПЛ против «Урала» (1:0).

– Мы добились позитивного результата. Нам было тяжело в начале встречи. Затем поменяли игровую схему. И после этого рисковали лишь в конце поединка, когда соперники разыгрывали стандарты. В целом наши игроки старались и выполнили свою работу хорошо.

– У вас было несколько вариантов, кого выпустить на поле в нападении сегодня. Прокомментируйте свой выбор.

– Рассматривал все возможные варианты. В тех ребятах, которые играли сегодня, был уверен больше всего.

– А кто сегодня лучший в составе «Спартака?»

– Все. Всегда выигрывает и проигрывает команда.

– Успеют ли травмированные Глушаков, Промес и Зе Луиш восстановиться к матчу с ЦСКА?

– Это будет известно на следующей неделе. Знаю, что сегодня ребята занимались на базе под присмотром физиотерапевтов.

– Почему в первом тайме выше играл Попов, а во втором – Мельгарехо?

– Потому что мы поменяли тактическую схему. Сначала считал, что Мельгарехо пригодится на поле как крайний полузащитник. А потом стали играть в три опорных хавбека. И Лоренсо уже был нужен в нападении.

– Вас удивило, что в такую холодную погоду на стадион пришло много болельщиков?

– Нет, нисколько не удивлен. Знаю, как наши болельщики любят свою команду и поддерживают ее. Благодарен им за это.

– Как оцените судейство в матче?

– Не люблю обсуждать работу судей. Меня заботит то, как действует на поле моя команда и как улучшить ее игру.