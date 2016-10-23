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  • Каррера: «Не люблю обсуждать работу судей. Меня больше заботит, как действует моя команда на поле»

Каррера: «Не люблю обсуждать работу судей. Меня больше заботит, как действует моя команда на поле»

23 октября 2016, 14:19
11

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подвел итоги матча 11-го тура РФПЛ против «Урала» (1:0).

– Мы добились позитивного результата. Нам было тяжело в начале встречи. Затем поменяли игровую схему. И после этого рисковали лишь в конце поединка, когда соперники разыгрывали стандарты. В целом наши игроки старались и выполнили свою работу хорошо.

– У вас было несколько вариантов, кого выпустить на поле в нападении сегодня. Прокомментируйте свой выбор.

– Рассматривал все возможные варианты. В тех ребятах, которые играли сегодня, был уверен больше всего.

– А кто сегодня лучший в составе «Спартака?»

– Все. Всегда выигрывает и проигрывает команда.

– Успеют ли травмированные Глушаков, Промес и Зе Луиш восстановиться к матчу с ЦСКА?

– Это будет известно на следующей неделе. Знаю, что сегодня ребята занимались на базе под присмотром физиотерапевтов.

– Почему в первом тайме выше играл Попов, а во втором – Мельгарехо?

– Потому что мы поменяли тактическую схему. Сначала считал, что Мельгарехо пригодится на поле как крайний полузащитник. А потом стали играть в три опорных хавбека. И Лоренсо уже был нужен в нападении.

– Вас удивило, что в такую холодную погоду на стадион пришло много болельщиков?

– Нет, нисколько не удивлен. Знаю, как наши болельщики любят свою команду и поддерживают ее. Благодарен им за это.

– Как оцените судейство в матче?

– Не люблю обсуждать работу судей. Меня заботит то, как действует на поле моя команда и как улучшить ее игру.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Урал Каррера Массимо
Комментарии (11)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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zigbert
1477222154
А вот это правильно.Судьи могут ошибаться,но не в каждой игре.Хорошо поставленная командная игра,залог успеха.
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Диктор
1477222442
Тактичен.Уважуха.
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roman230582
1477223015
По моему Спартаку повезло с тренером
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spartach n1
1477225047
Не ноет как Спалетти,Бованш и слуцкер
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Grelas
1477226683
Не ноет, не обсуждает работу судей - значит он не спартаковец.
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subbotaspartak
1477233985
Это вы говорили: "А судьи кто!?" "Я ничего такого про судей не говорил..." Классика. По крайней мере тренер не дебил.
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Iskandero
1477244127
Всё правильно, молодцом! Верной дорогой идем, товарищи)
Ответить
Дон Посей
1477261311
Надо признать, - Спартак стал играть хитрее, и умело использует болевые точки соперника. Многие команды зажирели, некоторые устали...Но так уж сложилось на текущий момент - затяжные месячные Хрюшки возбуждают всю РФПЛ. И это правильно. Здоровая конкуренция всегда полезна для Российского ногомяча. С ув.
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