Фергюсон: «В «МЮ» были фантастические игроки, но Роналду был кем-то особенным»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон поделился мнением о достижениях и прогрессе нападающего «Реала» Криштиану Роналду. По мнению специалиста, португалец добился всего сам.

«Роналду – это прекрасный пример человека, который сделал себя сам. Многие тренеры могли бы сказать, что сделали того игрока или этого, но Роналду сделал себя сам. Мы просто дали ему инструменты и платформу для тренировок, чтобы он мог прогрессировать. Его отношение к тренировкам было невероятным. Он был фантастическим игроком, лучшим. В «МЮ» были фантастические игроки – Скоулз, Гиггз, Кантона, – но Роналду был кем-то особенным», – сказал Фергюсон.