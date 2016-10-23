Балай: «Терек» будет двигаться вперед шаг за шагом»

Нападающий «Терека» Беким Балай, ставший автором одного из голов в матче 11-го тура РФПЛ против «Рубина» (3:1), поделился мнением о матче.

– Счастлив, что удалось забить гол, а команда выиграла. Постараюсь продолжить свою голевую серию. Всегда стараюсь занять наиболее выгодную позицию, в эпизоде с голом я сначала находился позади защитника. Затем, подумав, что если Мохаммади выполнит подачу, мне нужно быть первым на мяче, сыграл на опережение, и смог забить.

– Концовка матча получилась напряженной, соперники могли и сравнять счет...

– Это из области психологии. Когда играешь в большинстве, стараешься держать мяч, и больше играешь на своей половине поля. Это опасно, можно пропустить гол. Вместо этого, нам нужно было атаковать, давить соперников. Роши забил мяч в дополнительное время, нам нужно было сделать это пораньше.

– Благодаря этой победе «Терек» закрепился в верхней части турнирной таблицы. Постараетесь развить успех в ближайших матчах чемпионата?

– Нам нужно быть сконцентрированными в каждом матче. Сначала нам предстоит кубковая игра, а затем уже матчи чемпионата. Будем двигаться шаг за шагом.