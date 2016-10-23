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  • Ловчев: «ЦСКА вымучивает победы? Вот и «Спартак» сейчас так же»

Ловчев: «ЦСКА вымучивает победы? Вот и «Спартак» сейчас так же»

23 октября 2016, 06:14
22

Известный в прошлом футболист Евгений Ловчев дал оценку игре «Спартака» в матче с «Уралом» (1:0) в рамках 11-го тура РФПЛ.

«Спартаку» тяжело дается лидерство. Бросилось в глаза, что команда физически очень устала. Тут добавляется и психологический груз. Вроде только 10 туров сыграно, да кто-то за сборные еще выступал. Но потом я понимаю, что мы в свое время в 10 числах ноября сезон заканчивали. И в это время в лучшем состоянии не были.

Например, я видел, что Зобнин действовал буквально на автопилоте. А Ещенко просто безобразный матч провел. Не понимаю, что случилось с этим парнем. Ещенко не отбирает, не отдает. Или отдает чужому. Какой-то мрак.

А отметил бы в «Спартаке» Кутепова. Да, ошибки и у него случаются. Но он прибавил, в этом нет сомнения. Сейчас это наиболее стабильный игрок «Спартака».

Как то после одной из игр, когда «Спартак» тоже отбивался, но в итоге выиграл, Каррера сказал, что такие матчи важны – они ментально хорошо влияют на команду. Вот про ЦСКА часто говорят, что команда вымучивает победы. Но они же находятся наверху. Вот так же сейчас и «Спартак», – заявил Ловчев.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Ловчев Евгений
Комментарии (22)
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agrmark
1477199335
Спартак сыграл достойно в отсутствии лидеров!
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Asbjorn
1477205042
Спартаку усиляться зимой надо,еще одного напа точно надо покупать
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Legioner-05
1477205091
Три очка повод для радости,так что готовитесь к ЦСКА)
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BAIv
1477207291
интересно как свистки будут свистеть в матче спам цска?????
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franck_ribery
1477208285
Экспертов куча! Ловчев, Бубнов, да и других дебилов хватает! Есть конечно адекватные люди, но их мало! Эти товарищи не понимают, что сейчас все по другому, а не так когда они играли в СССР
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СМЕРШiРУ
1477210204
Ну если после трёх безответных мячей в ворота соперника (правда два из них горе судья не засчитал) победа называется вымученной - то что же тогда не вымученная победа????? А вот все эксперт релизы в исполнение Ловчева - это точно вымученная и высосанная из пальца МРАКОБЕСИЯ. Спартак молодца - победа уверенная и прогнозируемая!!! Следующие на очереди по пресс пойдут "конюшенные"...))
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vladimir-7
1477211888
Спартак не играет в Еврокубках, в кубке России, а в РФПЛ уже устает, поэтому сравнивать Спартак с ЦСКА, Ростовом, Зенитом и Краснодаром не целесообразно.
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Мясной Упырь
1477216171
С пони так играть нельзя ,чтоб потом "эксперт" сказал что вымучали, надо накидать коням полну катомку.
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VVM1964
1477228230
ВЫМУЧИВАЛ , ВЫМУЧИВАЛ И СТАЛ ЧЕМПИОНОМ .
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Zeff
1477233462
У Спартака нет самого главного. Понимания игры. Играют как получится. А если не получается, всегда виновного ищут. А победы часто случайные или договорные, как вчера. Вот погодите ужо. ЦСКА вам жопу надерёт!
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