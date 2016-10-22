Скрипченко: «По игре мы не уступили «Спартаку»

Главный тренер «Урала» Вадим Скрипченко в эфире канала «Наш футбол» поделился впечатлениями после матча 11-го тура РФПЛ против «Спартака» (0:1).

«По сегодняшней игре мы не уступили сопернику. Первый тайм провели агрессивно, заставили соперника играть в не свойственной им манере. Моменты были и у нас, и у соперника. Но в играх с лидерами нужно моменты использовать, а нас реализация подводит. Так было с «Зенитом», так было со «Спартаком». Упрекнуть команду не в чем. Команда старалась, была настроена. Но качественная игра не добавляет очков в копилку. Состояние не лучшее, но надо выбираться.

Есть ли претензии к арбитру? Особых претензий нет, разве что по мелочам», – сказал Скрипченко.