Рочина, Ткачук и Жонатас – в атаке «Рубина» на игру с «Тереком»

Стали известны составы «Терека» и «Рубина» на поединок 11-го тура РФПЛ. Встреча состоится в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и начнется в 19:30 мск.

«Терек»: Городов, Уциев, Анхель, Мохаммади, Семенов, Брызгалов, Кузяев, Иванов, Грозав, Митришев, Балай.

Запасные: Годзюр, Гудиев, Торже, Родолфо, Плиев, Кен, Лебеденко, Мирзов, Кадыров, Роши, Мбенгуе.

«Рубин»: Рыжиков, Набиуллин, Бурлак, Самбрано, Бауэр, Цакташ, М'Вила, Ткачук, Рочина, Канунников, Жонатас.

Запасные: Нестеренко, Санчес, Бергстрем, Устинов, Сонг, Саму, Оздоев, Лестьенн, Ахметов, Жемалетдинов, Карадениз, Девич.