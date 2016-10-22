Приоритет Джикии – сборная России

Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин сообщил, что на первом месте для защитника Георгия Джикии стоит выступление в составе сборной России. Напомним, сегодня появилась информация, что Федерация футбола Грузии хочет переманить 22-летнего игрока под знамена своей национальной команды, предложив ему сменить гражданство.

«У Джикии приоритет стать футболистом сборной России. Клуб может высказать свои пожелания, но решение остается за самим игроком. Это не пойдет нам на пользу, но мы считаем, что он способен стать футболистом сборной России, а не сборной Грузии», – сказал Резвухин.

В текущем чемпионате России Джикия отметился одной результативной передачей в 10-ти поединках.