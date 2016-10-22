Полоз, Ерохин и Азмун остались в запасе «Ростова» на матч с «Уфой»

Стали известны составы «Уфы» и «Ростова» на игру 11-го тура РФПЛ.

«Ростов»: Джанаев, Мевля, Гранат, Папа Гуйе, Киреев, Байрамян, Препелицэ, Нобоа, Эзатолахи. Григорьев, Думбия.

Запасные: Медведев, Комиссаров, Терентьев, Скопинцев, Полоз, Ерохин, Азмун, Ярошенко.

«Уфа»: Шелия, Сухов, Аликин, Васин, Живоглядов, Засеев, Стоцкий, Обляков, Ваньек, Абдулавов, Фатай.

Запасные: Бородько, Никитин, Сафрониди, Сысуев, Зубарев, Батютин, Кротов, Де Оливейра, Марсиньо, Игбун.

Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Нефтяник» и начнется в 14:30 по московскому времени.