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Полоз, Ерохин и Азмун остались в запасе «Ростова» на матч с «Уфой»

22 октября 2016, 13:41
3

Стали известны составы «Уфы» и «Ростова» на игру 11-го тура РФПЛ.

«Ростов»: Джанаев, Мевля, Гранат, Папа Гуйе, Киреев, Байрамян, Препелицэ, Нобоа, Эзатолахи. Григорьев, Думбия.

Запасные: Медведев, Комиссаров, Терентьев, Скопинцев, Полоз, Ерохин, Азмун, Ярошенко.

«Уфа»: Шелия, Сухов, Аликин, Васин, Живоглядов, Засеев, Стоцкий, Обляков, Ваньек, Абдулавов, Фатай.

Запасные: Бородько, Никитин, Сафрониди, Сысуев, Зубарев, Батютин, Кротов, Де Оливейра, Марсиньо, Игбун.

Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Нефтяник» и начнется в 14:30 по московскому времени.

Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига Уфа Ростов
Комментарии (3)
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gencha19
1477137123
Всё равно суки засудят.Это не чемпионат - это просто хрень.
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человек просто
1477139952
Матч тв государственный канал и оплачивается нашими деньгами. С у важением к Английской премьер лиги . Но я не понял кто руководит выбором транляций.Английские деньги. Или наше Пи......ё которое рукововит Матч тв
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человек просто
1477144408
Я болею за Ростов.Но вижу Уфа довольна сильная команда на данный момент .Или будем Спартак расцеловывать ? Или кто-то представляеет что Спартак-Зенит- ЦСКА может вуиграть у Атлетико
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