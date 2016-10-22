Туринские власти не разрешили болельщикам «Наполи» посетить матч с «Ювентусом»

Фанатам «Наполи» запрещено присутствовать на гостевом матче 11-го тура Серии А против «Ювентуса». Такое решение приняли власти Турина.

Эта мера обусловлена тем, что между клубами существуют напряженные отношения, которые ранее уже приводили к фанатским беспорядкам. В прошлом сезоне неаполитанцам также было запрещено присутствовать на игре в Турине.

Гостевой сектор «Ювентус Стэдиум» будет закрыт, а запрет распространяется на всех жителей Неаполя и региона Кампания, где находится город.