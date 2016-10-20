Газзаев: «Менять нужно не отдельных людей, а уровень подготовки судей и их манеру судейства»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев отметил необходимость пересмотра манеры судейства в отечественном футболе. Специалист считает, что арбитров за грубые ошибки следует более жестко наказывать.

«К сожалению, после каждого тура мы обсуждаем действия судейских бригад, вместо того чтобы говорить о качестве футбола, тактике, индивидуальном мастерстве, командных действиях и интересных комбинациях.

И дело не в Ивановых. Валентин Иванов – образованный, грамотный руководитель, в прошлом очень хороший арбитр, который работал на чемпионатах мира и Европы. Убежден, менять нужно не отдельных людей, а уровень подготовки судей и их манеру судейства. Но если арбитр допускает грубейшую ошибку, которая очевидна, то, конечно, таких судей надо отстранять и в дальнейшем не допускать до матчей подобного уровня», – заявил Газзаев.