Газзаев: «Как бы мы сами не скатились до уровня Молдавии, Ганы и Коста-Рики»

Известный российский специалист Валерий Газзаев считает, что сборной России до чемпионата мира следует проводить контрольные встречи с сильнейшими соперниками.

– Понравился ли вам конкретно октябрьский поединок против Коста-Рики (3:4)?

– Процитирую известного телеведущего Владимира Соловьева. Его спросили: «Как вам матч?» Он ответил: «Очень красивый стадион».

Пока что уровень всех соперников, с которыми предстоит играть сборной России, оставляет желать лучшего. Турция, Гана, Коста-Рика, Румыния, Македония, Молдавия… Встречи с такими командами трудно назвать по-настоящему серьезной проверкой. Как бы мы сами не скатились до такого же уровня…

На мой взгляд, в ближайшие два года мы обязаны играть с сильнейшими сборными Европы и Южной Америки, потому что только на их фоне можно понять истинные возможности каждого кандидата в сборную и нашей команды в целом.