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  • Газзаев: «Как бы мы сами не скатились до уровня Молдавии, Ганы и Коста-Рики»

Газзаев: «Как бы мы сами не скатились до уровня Молдавии, Ганы и Коста-Рики»

20 октября 2016, 08:51
19

Известный российский специалист Валерий Газзаев считает, что сборной России до чемпионата мира следует проводить контрольные встречи с сильнейшими соперниками.

– Понравился ли вам конкретно октябрьский поединок против Коста-Рики (3:4)?

– Процитирую известного телеведущего Владимира Соловьева. Его спросили: «Как вам матч?» Он ответил: «Очень красивый стадион».

Пока что уровень всех соперников, с которыми предстоит играть сборной России, оставляет желать лучшего. Турция, Гана, Коста-Рика, Румыния, Македония, Молдавия… Встречи с такими командами трудно назвать по-настоящему серьезной проверкой. Как бы мы сами не скатились до такого же уровня…

На мой взгляд, в ближайшие два года мы обязаны играть с сильнейшими сборными Европы и Южной Америки, потому что только на их фоне можно понять истинные возможности каждого кандидата в сборную и нашей команды в целом.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия Россия Газзаев Валерий
Комментарии (19)
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panmon
1476944184
Но даже такие соперники нам наваливают! Все остальные будут в пол силы играть...
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mihail200606
1476946262
Он последний ЧМ смотрел? Я бы хотел чтобы наши "докатились" до того, как коста рика там сыграла...
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Sanches 1204
1476946916
Проснулся блин,,,,Нам до этих сборных уже подниматься надо,а не скатываться
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dimsok
1476947710
Да, блять, Коста-Рика на последнем ЧМ в 1/8 играла, а мы где были? Скатимся..., да мы давно уже на самом дне бля...
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Garrincha58
1476948812
наш уровень давно уже Молдавия и Казахстан только с этими сборными наши футболеры могут забивать хет-трики и радоваться как дети типа Дзюбы
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Пельш 1
1476949769
Страна у нас не футбольная, не хоккейная, не волейбольная, не баскетбольная, а только синхронно плавательная, дом-2-ая, ледникового периодная!!!!!!!!
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ЦСКА 3011
1476952603
"Скатиться " до уровня Турции и Коста-Рики..........мммдА
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Виталий1
1476953572
Ух, Газзаев загнул! Он, похоже, вообще не в курсе, что там без него в Футболе происходит. Нам в рейтингах до Турции (25) с Коста-Рикой (18) прыгать и прыгать, а не опускаться. Да и Гана, с её 45, тоже повыше нас будет.
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NEMETSRUS
1476954221
да и с молдовой 1-1 дома и еле еле 1-2 в гостях
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Виталич
1476954452
пес забыл поражения при нем от Грузии и Албании самые позорные в истории..я не забыл..еще рассуждает ..он себя стратегом мнит..
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