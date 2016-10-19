ЦСКА оштрафован на 25 тысяч рублей за баннер болельщиков в адрес Слуцкого

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, какие решения комитет принял по итогам матчей 10-го тура чемпионата России. Так, московский ЦСКА оштрафован за баннер в адрес главного тренера клуба Леонида Слуцкого.

«Оштрафовать ЦСКА за неправомерные действия зрителей, выразившиеся в демонстрации несогласованного баннера. Оштрафовать московский клуб на 25 тысяч рублей. За скандирование ненормативной лексики болельщиками «Рубина» оштрафовать казанский клуб на 30 тысяч рублей. За использование и бросание пиротехники болельщиками «Крыльев Советов» оштрафовать клуб на 100 тысяч рублей. Также за скандирование ненормативной лексики оштрафовать самарский клуб на 40 тысяч рублей», – заявил Григорьянц.