«Атлетико» не продал ни одного билета на матч против «Ростова»

«Атлетико» не смог реализовать квоту для испанских болельщиков, не продав ни одного билета своим фанатам на матч группового этапа Лиги чемпионов с «Ростовом». Напомним, матч начнется в 21:45 по московскому времени.

«В «Атлетико» заранее сказали, сколько нужно билетов для болельщиков, и забронировали их. «Ростов» до определенного времени ждал, после чего испанцы сообщили, что, к сожалению, болельщиков не будет, и вернули квоту. Значит, все болельщики, которые приехали, прибыли неорганизованно и кто-то из них будет сидеть на трибуне вместе с российскими фанатами», – говорится в сообщении пресс-службы ростовской команды.