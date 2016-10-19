Зидан: «От Роналду болельщики всегда ждут хет-трик»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан уверен, что нападающий его команды Криштиану Роналду всегда находится под давлением соперников, а также болельщиков, которые ждут от него забитых голов в каждом матче.

«От Роналду болельщики всегда ждут хет-трик, но сегодня он создал много шансов для своих партнеров по команде. Мы все хотим, чтобы он забивал. У него сегодня были шансы, но он не смог их реализовать. Мы остались довольны работой каждого нашего игрока.

Самое главное, что у Роналду были моменты, он играл на партнеров. Это часть игры. Мы всегда будем требовать и ожидать многого от него, потому что это – Криштиану, и он сам знает это», – заявил Зидан.

Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал» – «Легия» закончился со счетом 5:1.