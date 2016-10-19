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  • Слуцкий: «Жмемся к воротам, потому что играем с сильными командами»

Слуцкий: «Жмемся к воротам, потому что играем с сильными командами»

19 октября 2016, 01:03
29

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поделился впечатлениями после матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Монако» (1:1).

– Очень качественный первый тайм, много моментов, по делу вели, но после перерыва уже не было той контригры, что была в первом тайме.

– Почему команда жмется к своим воротам?

– Потому что мы играем с сильными командами, и периодически они нас заставляют обороняться достаточно глубоко.

– Почему выпустили не Алексея Березуцкого, а игроков группы атаки – Гордюшенко и Страндберга?

– Гордюшенко вышел в опорную зону. Убрать Траоре, чтобы перейти на три центральных защитника, мне не казалось правильным. Остаться даже без намека на контригру – смерти подобно, а я все-таки планировал контратаковать, потому что сложно так долго защищаться, – сказал Слуцкий.

Источник: Sports.ru
Лига чемпионов ЦСКА Монако Слуцкий Леонид
Комментарии (29)
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Nesterenko
1476828767
Как стенке горох! Ему уже 100 раз говорили, что из трусости команды нет побед, а он все-равно жмется к воротам не выигрывает! Да после ЕВРО-2016 ты вообще не тренер, иди как Карпин лучше анализируй, не твое это - тренировать команды. Обыгрывать Уфу и Амкар научился, и все - супер тренер....
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fantom23
1476830121
Без Дзаги и Еременко,а так же напа(хотя бы одного)уровня ЛЧ результат даже больше,чем ожидался....Я думал,что проиграют.....
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ivanthebest
1476830261
Бла бла бла... Очередные отмазки ссыкливого тренера...
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bafor
1476832188
Привык ЦСКА с помощью судей в РПЛ играть. А в ЛЧ ситуация иная. Вот и тяжко ЦСКА.
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Sanches 1204
1476837383
"Нас заставляют!."...А ты то на хрена там тогда???
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+50/-50
1476840497
– "Потому что мы играем с сильными командами". А с кем хотел играть? С Томью в чемпионате России и с Биркиркарой в Европе? Это начало конца, закат эры Слуцкого или Хроника пикирующего ЦСКА.
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bafor
1476842236
Слуцкий, у тебя, где не дог, то команда сильная. СКА не проплатили - и сильная в твоих глазах команда стала.
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Mi6
1476850525
Слабый и трусливый тренеришка...
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momwig_
1476855892
Весь второй тайм просто "лежали" на своих воротах, в панике отбиваясь. А по первому не было таких уж предпосылок "закапываться". Эта трусость - она от Слуцкого, он явно какие-то установки в перерыве дал, которые сломали робкую веру в игру на равных у его собственной команды.
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maxon1256
1476857614
тошнит от блевотного футбола ЦСКА в ЛЧ. лучше б бомжи играли
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