Слуцкий: «Жмемся к воротам, потому что играем с сильными командами»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поделился впечатлениями после матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Монако» (1:1).

– Очень качественный первый тайм, много моментов, по делу вели, но после перерыва уже не было той контригры, что была в первом тайме.

– Почему команда жмется к своим воротам?

– Потому что мы играем с сильными командами, и периодически они нас заставляют обороняться достаточно глубоко.

– Почему выпустили не Алексея Березуцкого, а игроков группы атаки – Гордюшенко и Страндберга?

– Гордюшенко вышел в опорную зону. Убрать Траоре, чтобы перейти на три центральных защитника, мне не казалось правильным. Остаться даже без намека на контригру – смерти подобно, а я все-таки планировал контратаковать, потому что сложно так долго защищаться, – сказал Слуцкий.