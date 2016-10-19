Слуцкий: «Вряд ли могу предъявить какие-то претензии футболистам»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в эфире «Матч ТВ» прокомментировал исход матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Монако» (1:1)

– Чего не хватило, чтобы достоять?

– Концентрации, внимания. Все-таки тяжело, устаем, а замены не такие полноценные, как основной состав. Получается, что садимся все ниже и ниже, а когда ты так глубоко обороняешься, то какой-то момент может возникнуть, что, собственно, и произошло. Очень обидно. С другой стороны, понимаю, что вряд ли могу предъявить какие-то претензии футболистам, потому что они отдали все, что у них было.

– Мощный и интересный первый тайм. Не было шансов сыграть так же во втором?

– Где-то оберегали, где-то подустали. Было сложнее продолжать играть в таком же темпе. А когда устаешь, естественно, садишься чуть ниже.

– Траоре забил, но много брака. Вы больше довольны или недовольны им?

– Он много цеплялся, навязал борьбу, забил гол. Игра ему однозначно записана в актив.

– С чем связана замена Ионова в перерыве?

– С тем, что он много ошибался.

– Серия Акинфеева сильно на него давит?

– Да нет, нет. Все спокойно, – сказал Слуцкий.