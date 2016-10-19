Слуцкий: «Вряд ли могу предъявить какие-то претензии футболистам»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в эфире «Матч ТВ» прокомментировал исход матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Монако» (1:1)
– Чего не хватило, чтобы достоять?
– Концентрации, внимания. Все-таки тяжело, устаем, а замены не такие полноценные, как основной состав. Получается, что садимся все ниже и ниже, а когда ты так глубоко обороняешься, то какой-то момент может возникнуть, что, собственно, и произошло. Очень обидно. С другой стороны, понимаю, что вряд ли могу предъявить какие-то претензии футболистам, потому что они отдали все, что у них было.
– Мощный и интересный первый тайм. Не было шансов сыграть так же во втором?
– Где-то оберегали, где-то подустали. Было сложнее продолжать играть в таком же темпе. А когда устаешь, естественно, садишься чуть ниже.
– Траоре забил, но много брака. Вы больше довольны или недовольны им?
– Он много цеплялся, навязал борьбу, забил гол. Игра ему однозначно записана в актив.
– С чем связана замена Ионова в перерыве?
– С тем, что он много ошибался.
– Серия Акинфеева сильно на него давит?
– Да нет, нет. Все спокойно, – сказал Слуцкий.