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  • Слуцкий: «Вряд ли могу предъявить какие-то претензии футболистам»

Слуцкий: «Вряд ли могу предъявить какие-то претензии футболистам»

19 октября 2016, 00:23
14

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в эфире «Матч ТВ» прокомментировал исход матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Монако» (1:1)

– Чего не хватило, чтобы достоять?

– Концентрации, внимания. Все-таки тяжело, устаем, а замены не такие полноценные, как основной состав. Получается, что садимся все ниже и ниже, а когда ты так глубоко обороняешься, то какой-то момент может возникнуть, что, собственно, и произошло. Очень обидно. С другой стороны, понимаю, что вряд ли могу предъявить какие-то претензии футболистам, потому что они отдали все, что у них было.

– Мощный и интересный первый тайм. Не было шансов сыграть так же во втором?

– Где-то оберегали, где-то подустали. Было сложнее продолжать играть в таком же темпе. А когда устаешь, естественно, садишься чуть ниже.

– Траоре забил, но много брака. Вы больше довольны или недовольны им?

– Он много цеплялся, навязал борьбу, забил гол. Игра ему однозначно записана в актив.

– С чем связана замена Ионова в перерыве?

– С тем, что он много ошибался.

– Серия Акинфеева сильно на него давит?

– Да нет, нет. Все спокойно, – сказал Слуцкий.

Источник: «Матч ТВ»
Лига чемпионов ЦСКА Монако Слуцкий Леонид
Комментарии (14)
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bset
1476826554
Т.е. если ты запарываешь 10 моментов за матч, то это плохой матч? А если запарываешь 10 моментов за матч, забиваешь один гол, значит матч хороший? Одному мне кажется, что Траоре бревно и его вообще выпускать на поле смысла нет? Второй момент. Гол в наши ворота вышел после того, как мы подсели. Долго не могли зацепиться за мяч, тупо отбивались. И это никому нельзя предъявлять претензии? Может я что-то путаю? Мне всегда казалось, что мы играем всегда на выход в плей-офф ЛЧ с мыслью в голове когда-нибудь дойти до финала и выиграть там. А тут оказывается, что результат, который нас оставляет на четвертом месте, удовлетворительный? Что-то пахнет откровенным бредом.
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ivanthebest
1476826937
По-моему Лёне уже пора всё-таки принять не ссыкливое решение и уйти из команды. Очередной слив коней в ЛЧ его рук дело прямым образом. Сегодня играли лучше Монако, но опять ссыкливость Лёни дала о себе знать, начали вату катать на удержание и как всегда впустили...
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bafor
1476831897
Хоть и ничья, но проигрыш Слуцкого.
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+50/-50
1476841233
Претензии не к футболистам. Претензии к тренеру. У Слуцкого нет свежих идей, а на старом багаже далеко не уедешь.
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Mi6
1476850631
Тряпкослуц
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Kulimen
1476856470
Леня как будто специально четвертое место в группе хочет.
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hjvfybcn
1476856525
Ответы Слуцкого как и решения.... нормальный же был мужик. Как ты тогда Тошича не поменял? Удачи в следующих играх.
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Atoniq
1476856843
чтобы были замены полноценные и вообще они были,верните для начало нормальных игроков с аренды,отсюда появится конкуренция,скорость и желание играть у игроков,а там гляди и результат будет,жаль что скорей всего уже не в лч...
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