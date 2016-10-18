Слуцкий: «Раз Акинфеев в старте, он готов»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в эфире «Матч ТВ» поделился ожиданиями перед игрой третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Монако».

– Акинфеев не играл в матче с «Уфой», сегодня в стартовом составе. Каково его состояние?

– Раз он в старте, он готов. Он уже работал в общей группе, поэтому никаких противопоказаний нет.

– Траоре играет против команды, которой он принадлежит. Чувствуете, что у него есть какая-то дополнительная мотивация?

– Понятно, что у любого бывшего футболиста команды, в которой он не был в должной мере оценен, есть дополнительная мотивация. Во что это выльется, посмотрим. Такой фактор присутствует не только у Траоре, а у любого игрока, который принимает участие в таком матче.

– Могли ли его знания помочь вам при подготовке к «Монако»? И пользовались ли вы этой опцией?

– На самом деле, нет. Было необходимо смотреть последние матчи, что мы и делали. Плюс, в составе «Монако» появились несколько игроков, с которым Траоре просто не знаком и не пересекался, так как он не проходил предсезонку в «Монако». Поэтому пытались сами.

– Предпоследний матч у «Монако» – 7:0, последний – 1:3. Неровно играет команда, в чем самая сильная ее сторона?

– Как и любая топовая команда, она укомплектована игроками высокого уровня: есть опытные, молодые игроки, есть звезды мирового класса – такие, как Моутинью – поэтому они могут играть в абсолютно любой вариант атакующих и оборонительных действий. Как и всегда в Лиге чемпионов, нас ждет матч с топовым соперником.

– Какие могут быть тактические сложности? У кого будет мяч и территориальное преимущество?

– Думаю, обе команды будут бороться за инициативу, что из этого выйдет, посмотрим, – сказал Слуцкий.