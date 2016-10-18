«Ростов» обратился в УЕФА с просьбой выделить дополнительные билеты на матч против «Атлетико»

Пресс-аташе «Ростова» Иван Бодылевский заявил, что клуб планирует обратиться в УЕФА с просьбой предоставить болельщикам ростовской команды дополнительные билеты на матч группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико».

В Ростов-на-Дону прибыло не очень много поклонников «Атлетико». «Ростов» сегодня планирует обратиться в УЕФА для того, чтобы гостевую билетную квоту отдали нашим болельщикам. Если испанский клуб откажется от выделенных им билетов, то они поступят в продажу. Все должно быть согласовано со всех сторон», – заявил Бодылевский.

Матч состоится 19 октября в 21:45 по московскому времени.