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Семин: «Пора доставать старый «петушок»

18 октября 2016, 10:37
9

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отметил, что клубу не стоит обращать внимания на критику. Специалист признал проблему команды в атаке.

«Проблемы с атакой есть. И они были — с самого Нового года. Как только ушел Ниасс, появились проблемы. Пытаемся их решить. Бывает такое и у очень больших команд: не идут голы. В неудачных наших матчах, посмотрите статистику, мы были ближе к победам, чем к поражениям. А у наших ворот, напротив, — минимальное количество моментов, ударов. Но проигрываем. Нельзя нам поддаваться этой критике — стойкими нужно быть, не терять уверенность. И меньше слушать подсказчиков с доброжелателями, которых, как оказалось, вокруг очень много. Мы обязательно многое поменяем, вернемся к тому статусу, которого заслуживает «Локомотив». Сделаю для этого все, что нужно. Постепенно холодает. В данной ситуации надо доставать старый «петушок», – заявил Семин.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий
Комментарии (9)
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kykyi
1476776700
Из штанов, что ли?
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Дмитрий Александрович
1476777835
Палыч нездавайся!!!
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and_chu
1476779096
Болею всей душой за "Локо", но, как тяжело бы не было признать, не очень верится в Палыча. Какой бы легендой он не был, но сейчас молодость и свежесть тренерского цеха выигрывает у матерых волков. Футбол изменился, а взгляды тренеров нулевых остались прежние. Нельзя выиграть по схемам и мыслям, которые работали 10 лет назад. Нужно что-то новое, а с этим проблемы. Нужно адаптироваться, иначе 12 место будет потолок.
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firs04
1476794388
Ну все, хана всем. Палыч разозлился!!!
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nemolod
1476822000
Юр Палыч сказал про свою старую спортивную шапку,которая приносила ему удачу! - Давно пора это сделать-уверен,что и на этот раз он сумеет вытащить команду из неудач!
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