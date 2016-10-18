Семин: «Пора доставать старый «петушок»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отметил, что клубу не стоит обращать внимания на критику. Специалист признал проблему команды в атаке.

«Проблемы с атакой есть. И они были — с самого Нового года. Как только ушел Ниасс, появились проблемы. Пытаемся их решить. Бывает такое и у очень больших команд: не идут голы. В неудачных наших матчах, посмотрите статистику, мы были ближе к победам, чем к поражениям. А у наших ворот, напротив, — минимальное количество моментов, ударов. Но проигрываем. Нельзя нам поддаваться этой критике — стойкими нужно быть, не терять уверенность. И меньше слушать подсказчиков с доброжелателями, которых, как оказалось, вокруг очень много. Мы обязательно многое поменяем, вернемся к тому статусу, которого заслуживает «Локомотив». Сделаю для этого все, что нужно. Постепенно холодает. В данной ситуации надо доставать старый «петушок», – заявил Семин.