Романцев: «Это может кому-то не понравиться, но фол Кудряшова не тянул на удаление»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев считает, что главный арбитр матча с «Ростовом» Владислав Безбородов не должен был показывать красную карточку Федору Кудряшову за фол на Романе Зобнине.

– Насколько, по-вашему мнению, обосновано удаление защитника Кудряшова перед самым перерывом?

– С первых же минут обратил внимание, что Кудряшов начал встречу чересчур агрессивно: жестко шел в стыки, опасно атаковал соперника. И когда Безбородов попросил его покинуть поле, подумал, что это вторая желтая карточка. Но выяснилось, что я ошибся – арбитр сразу зажег красный свет.

– Имел он на то достаточные основания?

– Не думаю. Кудряшов шел в борьбу, играя в мяч, и не видел Зобнина. Быть может, это кому-то не понравится, но больше чем на предупреждение эпизод не тянул.

– По ходу поединка комментаторы сообщили о просьбе спартаковских болельщиков сказать, что сегодня им «вернули долги» за судейство в Питере.

– Это их право. Свое мнение о работе арбитра на «Петровском» уже высказывал. Хотя в мое время в «Спартаке» старался этого не делать – толку-то…