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  • Романцев: «Это может кому-то не понравиться, но фол Кудряшова не тянул на удаление»

Романцев: «Это может кому-то не понравиться, но фол Кудряшова не тянул на удаление»

17 октября 2016, 00:29
43

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев считает, что главный арбитр матча с «Ростовом» Владислав Безбородов не должен был показывать красную карточку Федору Кудряшову за фол на Романе Зобнине.

– Насколько, по-вашему мнению, обосновано удаление защитника Кудряшова перед самым перерывом?

– С первых же минут обратил внимание, что Кудряшов начал встречу чересчур агрессивно: жестко шел в стыки, опасно атаковал соперника. И когда Безбородов попросил его покинуть поле, подумал, что это вторая желтая карточка. Но выяснилось, что я ошибся – арбитр сразу зажег красный свет.

– Имел он на то достаточные основания?

– Не думаю. Кудряшов шел в борьбу, играя в мяч, и не видел Зобнина. Быть может, это кому-то не понравится, но больше чем на предупреждение эпизод не тянул.

– По ходу поединка комментаторы сообщили о просьбе спартаковских болельщиков сказать, что сегодня им «вернули долги» за судейство в Питере.

– Это их право. Свое мнение о работе арбитра на «Петровском» уже высказывал. Хотя в мое время в «Спартаке» старался этого не делать – толку-то…

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Кудряшов Федор Романцев Олег Безбородов Владислав
Комментарии (43)
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жеха87
1476653638
обидели спартачек!
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Йогурт Мэн
1476654800
ПОНРАВИТ(Ь)СЯ пишется без мягкого знака! вы не на уроке русского? а-йя-яй..
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FanatSerj
1476656338
Даже Романцев до мозга костей Спартаковец, признал что фол больше чем на желтую не тянул. Что спартачи и его обосрете?
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илья 009
1476659397
Утка. ссылочку на интервью.
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a-rakhmatov
1476666385
Все подтверждают неправоту судьи Безбородова...это может быть его ошибкой или договоренностью, Бог ему судья.....
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ДАША Д
1476670250
А крайним оказался Ростов....
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Пельш 1
1476674983
Что же "спартачи" молчат? Когда зениту ложились все вон как пели, а сейчас что поменялось? Свистели в вашу пользу, поэтому всё хорошо!!!!!!! Вот где проявилась ваша дешевенькая сущность!
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Kurp
1476682749
Когда назначили Безбородова, ясно было, что он будет убивать Ростов. Точно так же он делал и в прошлом году. Решил сделать подарок Симоняну и Спартаку - это ему удалось, жаль только, что сломал настоящую игру.
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Obojaemiy
1476683152
Инспектор департамента судейства и инспектирования РФС Юрий Баскаков отметил, что удар прямой ногой в бедро сопернику шипами должен наказываться красной карточкой. "Удар прямой ногой в бедро сопернику шипами вперёд однозначно тянет на прямую красную карточку. На своём последнем семинаре Пьерлуиджи Колина сказал: "Если игрок идёт прямой ногой, при этом используя шипы как оружие, и есть угроза здоровью соперника, то это красная карточка. Даже если для пострадавшего игрока нет последствий“, — цитирует Баскакова
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лёха72
1476683410
много мнений туда-сюда.но стык был жёсткий
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