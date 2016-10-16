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  • Карпин: «Судья принял неправильное решение, удалив Кудряшова»

Карпин: «Судья принял неправильное решение, удалив Кудряшова»

16 октября 2016, 22:23
17

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин выразил мнение, что судья Владислав Безбородов не должен был удалять защитника «Ростова» Федора Кудряшова за фол на хавбеке красно-белых Романе Зобнине.

«Это не красная карточка — раз, и два — самый главный довод: если бы судья показал желтую карточку, кто-то бы вспомнил про этот эпизод? Наверное, нет. Он показал красную — все о нем говорят. Таким образом, это неправильное решение. То же самое было в игре «Зенит» – «Спартак». Если бы на фол Кришито судья свистнул, то про этот фол бы все забыли и никто бы ничего не говорил», — заявил Карпин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Кудряшов Федор Зобнин Роман Карпин Валерий Безбородов Владислав
Комментарии (17)
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Жентус
1476646714
Плевать кто что говорит, я мясо не люблю, а Ростов уважаю, но этот эпизод однозначно 100%. Будь я судьёй, сделал бы тоже самое. Парень бежал прямой ногой в соперника умышленно. Дотянуться до мяча было просто невозможно. Это была настолько опасная игра, что на ходу шипами он мог просто в пузо Зобнину неудачно попасть и травмировать любой внутренний орган, в плохом варианте, он мог устроить внутреннее кровотечение устроить. За такое нужно не просто удалять, нужно продлевать дисквалификацию на несколько матчей еще.
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luke-c1
1476647625
Если бы в этом эпизоде не показали карточку (любую), возможно про него бы и никто не вспомнил (хотя тут должна быть именно желтая). Бывало, что при похожих эпизодах игроки в голову ногой попадали и заканчивалось это желтой. Тут игрок к мячу тянулся, это был не подкат сзади, просто игровой эпизод. Судья ошибся
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RussianHorse
1476647924
Валера,возвращайся в спартак! Борова заждались тебя))
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Diman67
1476648243
мясной бог всех рассудил. Валера верим!
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Ден61
1476649394
Какая красная?
Ответить
nikita08
1476651689
Пудель! Глор
Ответить
KARAT777
1476653970
ошибка судьи 100%.... Посмотрим санкции будут?! Так можем и без судей остаться в РФПЛ
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Борз-95
1476655355
Он прав
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Garrincha58
1476686547
а представляете как бы опять завизжали свиньи если бы Безбородов не свиснул и они бы не смогли выиграть первый же Глушаков слюной бы подавился а свои свинские три копейки бы вставил а все очень просто не надо было питерского судью назначать на этот матч и поэтому Безбородов и удалил Кудряшова дабы отвести прежде всего от себя всякие подозрения а была ли красная или нет в принципе на усмотрение судьи я уверен если бы был другой судья он бы точно не показал красную а Безбородов еще до матча был под давлением СМИ
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vgarakh
1476688240
За 10 туров у Ростова 6 удалений и 2 левых пенальти, складывается впечатление, что команду хотят просто таким способом исключить из кандидатов на место в еврокубках. Задача поставлена и она выполняется методично и системно.
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