Карпин: «Судья принял неправильное решение, удалив Кудряшова»

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин выразил мнение, что судья Владислав Безбородов не должен был удалять защитника «Ростова» Федора Кудряшова за фол на хавбеке красно-белых Романе Зобнине.

«Это не красная карточка — раз, и два — самый главный довод: если бы судья показал желтую карточку, кто-то бы вспомнил про этот эпизод? Наверное, нет. Он показал красную — все о нем говорят. Таким образом, это неправильное решение. То же самое было в игре «Зенит» – «Спартак». Если бы на фол Кришито судья свистнул, то про этот фол бы все забыли и никто бы ничего не говорил», — заявил Карпин в эфире телеканала «Матч ТВ».