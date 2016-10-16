Бубнов: «Зенит» может позволить себе на классе обыгрывать таких соперников, как «Урал»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча 10-го тура РФПЛ, в котором «Зенит» в гостях одержал победу над «Уралом» со счетом 2:0. По мнению специалиста, сине-бело-голубые, несмотря на положительный результат, показали не лучшую игру.

«В матче с «Уралом» «Зенит» провел ротацию состава и сыграл в экономном режиме. Судя по всему, питерцы держали в памяти предстоящую игру в Лиге Европы. В итоге это был не лучший матч сине-бело-голубых, однако «Зенит» может позволить себе на классе обыгрывать таких соперников, как «Урал», играя при этом в довольно невысоком темпе.

Не знаю, что стало тому причиной – возможно, перелет или холодная погода. Но было видно, что питерцы играли не в полную силу, и во втором тайме это выглядело довольно рискованно. Ведь «Зенит» мог гораздо раньше решить исход встречи, сыграв в более высоком темпе в первом тайме и забив, например, два мяча. Но вместо этого при счете 0:1 гости дали возможность хозяевам оказывать давление на свои ворота», – сказал Бубнов.