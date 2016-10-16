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  • Инспектор ФИФА: «Фол Кудряшова не тянул на красную карточку»

Инспектор ФИФА: «Фол Кудряшова не тянул на красную карточку»

16 октября 2016, 14:01
93

Инспектор ФИФА Натан Бартфельд поделился мнением об удалении защитника «Ростова» Федора Кудряшова в матче 10-го тура РФПЛ против «Спартака» (0:1), отметив, что данное нарушение правил не тянуло на красную карточку.

«Нарушение Кудряшова на Зобнине не тянуло на красную карточку. Во-первых, Федор не видел соперника. Во-вторых, сила удара не была настолько агрессивна, чтобы судья имел основание удалять игрока. И последнее: по правилам, если грубый прием имеет среднюю силу и не направлен на здоровье человека, то это желтая карточка. Что это значит – если бы шипы были направлены на незащищенную кость, голову или шею – это красная карточка», – сказал Бартфельд.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов
Комментарии (93)
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Iskandero
1476616429
Естественно, чтобы была красная, нужно кровь-кишки-распидорасило!
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Sany-116
1476617885
Вот вам не зависимый адекватный ответ на тот беспредел который творился во вчерашней корриде.
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zarsm
1476617999
Кокорин в матче с Ростовом рвет майку Новосельцева на плече, прямой ногой, остаётся на поле, а Кудряшов удаляется за вчерашний фол. Вот вам пример того, кого как судят. И попробуйте теперь сказать что провинцию не засуживают в матчах с Москвой и спб.
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GM
1476618278
Ну что, мясо, будем верещать про купленное судейство или просто втихаря минусов наставите? :)
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Бью Свиней
1476620534
Но для сектантских глороов,это мнение ,конечно же ни чего не значит. Судейка тянул свиней,а значит все по правилам.
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Atom2020
1476620988
Обкурился что ли инспектор? Удар прямой ногой в тело - это не грубое нарушение и не агрессивная игра? Вот если бы поломал Зобнина - то красная (и никто бы не спорил), а если не поломал - то желтая. Охрененная логика ... Создал опасный эпизод с возможностью нанесения серьезной травмы - гуляй с поля!!!
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red-white-forever
1476621740
ясно, можно ебну.ь прямой ногой в человека, но если попал в прикрытое тряпкой место - желтая, иначе - красная.
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red-white-forever
1476622518
ну раз игрока не покалечил - значит желтая. ясно, ага
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red-white-forever
1476622620
кришито передайте инфу и вернблуму -они так и играют постоянно
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red-white-forever
1476626679
Ростов! в игре с зиной удалили Гацкана за фол питерского - тишина, проиграли в игре с Краснодаром - левый пендаль, проиграли - тишина в игре со Спартаком - пограничное нарушение - крику выше крыши... вопрос - где вы были раньше при очевидных нарушениях судей? че в полумоменте вылезли? или Кудряшов ангел небесный, невидящий других?
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