Инспектор ФИФА: «Фол Кудряшова не тянул на красную карточку»

Инспектор ФИФА Натан Бартфельд поделился мнением об удалении защитника «Ростова» Федора Кудряшова в матче 10-го тура РФПЛ против «Спартака» (0:1), отметив, что данное нарушение правил не тянуло на красную карточку.

«Нарушение Кудряшова на Зобнине не тянуло на красную карточку. Во-первых, Федор не видел соперника. Во-вторых, сила удара не была настолько агрессивна, чтобы судья имел основание удалять игрока. И последнее: по правилам, если грубый прием имеет среднюю силу и не направлен на здоровье человека, то это желтая карточка. Что это значит – если бы шипы были направлены на незащищенную кость, голову или шею – это красная карточка», – сказал Бартфельд.