Рейнгольд: «Глядя на оборону «Спартака» в матче с «Ростовом», думал: «Полный цирк»

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд после матча 10-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Ростовом» (1:0) отметил слабую игру линии обороны московского клуба.

«Опять вызывает вопросы игра «Спартака» в обороне. Не пойму, почему, когда «Ростов» остался вдевятером, москвичи испугались. Понятно, что сказывается давление в связи с последними результатами, команда хотела удержать победу, но забейте вы еще два-три мяча, и все вопросы сняты. А в обороне нужно играть серьезнее, на ровном месте «Ростов» мог забить, когда на поле был в меньшинстве. Я сидел и думал: «Полный цирк». Ростовчане за это должны были наказать «Спартак», – сказал Рейнгольд.