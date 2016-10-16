Семак мог возглавить «Рубин»

Агент Шандор Варга отметил, что Сергей Семак вел переговоры с «Рубином».

«Семак был для меня кандидатом номер один на пост главного тренера «Рубина». Мы с ним на эту тему встречались, разговаривали. Мой совет руководству был таким: взять своего тренера, который был бы близок клубу, работал или играл в Казани. Я говорил: растите вместе. Без супер расходов и покупок за сумасшедшие деньги.

Я не могу раскрывать подробности переговоров, но Семак был готов к такому варианту. Он любит Казань как город. Его семья приезжает туда на отдых, к друзьям, которые у Сергея остались в Казани. Семаки летят не на Багамы, а в Казань! Это тоже что-то да значит», – заявил Варга.