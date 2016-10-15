Каррера: «Ростов» – очень важная команда, которая не зря играет в еврокубках»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился впечатлениями после победы в матче десятого тура РФПЛ против «Ростова» (1:0).

«Очень сложный матч против сильной команды, которая заставила нас попотеть даже в меньшинстве. Это важная команда, которая не просто так играет в еврокубках. До гола мы играли довольно-таки хорошо. После него мы немного растерялись, позволили сопернику контратаковать. Такого нельзя допускать с командой, которая играет в меньшинстве.

Эта победа идет на пользу после трех поражений. Мы должны очень много работать. Это важно, когда соперник заставляет в меньшинстве нас так трудиться. Спрашиваете, почему сегодня я снова был в костюме? Просто в костюме не холодно», – сказал Каррера.