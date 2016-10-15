Источник: покупка игроков у «Анжи» – главная причина долгов «Динамо»

Главной причиной долгов «Динамо» является массовая покупка игроков у «Анжи» в 2013 году. Напомним, тогда бело-голубые приобрели голкипера Владимира Габулова, защитника Кристофера Самба, полузащитников Игоря Денисова, Юрия Жиркова, Алексея Ионова, а также нападающего Александра Кокорина.

«Основная проблема – покупка Борисом Ротенбергом игроков «Анжи» на сумму 68 миллионов долларов. Муравьев назвал эту сумму долга в 13 миллиардов рублей, у него надо спрашивать, почему», – заявил источник, близкий к ситуации.