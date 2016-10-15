Гвардиола: «Буду разбираться с командой, но мой стиль игры не изменится. У меня он один»

Главный тренер «Манчерстер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал исход матча восьмого тура АПЛ против «Эвертона» (1:1), в котором манкунианцы не реализовали два пенальти.

«Буду разбираться с командой, но никогда не поменяю стиль, в котором хочу играть в футбол. Он у меня один. Мы сделали все. Нам нельзя слишком расстраиваться, потому что мы едем в Барселону.

Можно отрабатывать пенальти на тренировках, но там нет давления. Настоящие пенальти – это те, которые приходится бить в решающие моменты», – сказал Гвардиола.